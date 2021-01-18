名家論壇》單厚之／報復式罷免會成為常態？

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新制實施以來，比較重大的罷免案包括2017年的黃國昌罷免案（同意票19.05%、不通過）、去年的韓國瑜罷免案、剛剛通過的王浩宇罷免案以及即將投票的黃捷罷免案。而黃捷罷免案的結果，也勢必會影響未來罷「萊委」是否會發動。
撇開綠、藍的政黨利益不談，王浩宇罷免案通過後，部分論者已經開始擔心，如果「報復式罷免」成為常態，綠、藍分別在優勢選區罷免對方的公職，政治將永無寧日。有「台獨理論大師」之稱的前民進黨立委林濁水也直稱「荒唐」，認為複數選區制度是保障少數，但用單一選區的方式罷免，就形同是「封殺少數」。
罷免制度該不該存在？是一個可以認真思考的問題。對政治人物最大的處罰，就是讓他落選，因此很多國家並沒有「罷免」的制度設計，民選公職做不好，讓他下次落選就是。
尤其立委、議員並非地方首長，不僅沒有行政權，在「合議制」下也很難影響大局，即便再爛、再懶、再不濟、私德有虧，也不至於有立即而明顯的危害，是不是有必要勞師動眾、耗費社會成本舉行罷免投票，其實是有斟酌的餘地；罷免的社會成本，很可能遠高於讓他們做完任期。
從贊成罷免制度的學理來看，一個政治人物之所以應該被罷免，理論上就是就是當初支持他的選民，認為他已經違反當初的承諾或期待，所以要收回當初的授權。
由於秘密投票的緣故，我們無從分辨哪些是當初支持他的選民，只好設立一個門檻，以形同「複決」的方式，來確認他是否仍獲得多數的支持。這樣的制度在單一選區、候選人通常需要半數支持的選制，不會有太大的問題，但在複數選區時，就會出現理論上的矛盾。
尤其《選罷法》規定，被罷免者「四年內不得為同一公職候選人」，相當程度是剝奪了被罷免者的參政權。假設情況變遷，被罷免者（例如韓國瑜）又成為社會的多數，但卻無法參選；抑或是像王浩宇這樣，明明只要有5%左右的選民支持就足以當選，但卻因為被罷免而剝奪了參選權，就不盡合理。
當然，理論是一回事，實務上又是另一回事；理論上的不合理，在實務上未必會經常發生。以王浩宇的罷免案為例，最終其實僅有25.8%的選民投下贊成票，在中壢這樣一個藍大於綠的選區，也僅是低空飛過而已。以鳳山近年多數選舉結果都是綠大於藍（2018年市長選舉除外）的基本盤來看，黃捷最終被罷免的機率其實非常低。
罷免當然是一種仇恨動員，但若經常的鼓動仇恨卻徒勞無功，不僅會引起中間選民的反感，對政黨的政治能量也是很大的耗損。像王浩宇、黃捷這樣複數選區選出的議員，被罷免之後並不需要補選，對政黨或政治人物而言並沒有直接的好處，如果連王浩宇罷免都僅是低空略過，相信無論綠、藍未來都不至於輕啟戰端。
至於地方首長跟立委的單一選區，除了罷免之外還多了一個「（補選）當選」的紅利。以韓國瑜的罷免案為例，選民除了討厭韓國瑜之外，也是表達對陳其邁的支持，要和民進黨、陳其邁共同成就一件事、共同創造一個未來，所以動力就會比單純的罷免來得強。
但在絕大多數情況下，單一選區都會反應各政黨的基本盤，除非像韓國瑜那樣在短期內引起強大的民怨；否則「一年前選贏、一年後選輸」的情況並不容易發生。況且，「報復性罷免」在發動時就會有「輸不起」等正當性的問題，實際要過關的難度更高，政黨跟政客都不會輕易嘗試。
韓國瑜的罷免案打開了「潘朵拉的盒子」，不管支持或反對「罷免制度」，都已經回不去了。王浩宇的罷免案，雖然讓藍軍士氣一振，有一種「以牙還牙」的快感，但目前喊打喊殺的，其實都只是藍軍的極端份子，黨中央跟相關人士其實都非常低調。未來不管綠、藍陣營，發動報復性罷免，應該都不會是常態。
●作者：單厚之／資深媒體人
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