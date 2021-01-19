▲ 小改款 Lexus LS 500h 油電獨挑大梁 多種等級 475 萬起

整體座艙朝更人性化邁進，中央 12.3 吋螢幕升級觸控式功能，並前移 15 公分，僅需以指尖輕點即可輕鬆操作。另外新增 Apple CarPlay & Android Auto 提升車輛與手機的互聯性。中央鞍座快捷鍵部分也經重新設計，一鍵即可進入座椅操控介面。除前座多項機能提升外，後座乘坐體驗也絲毫不馬虎，搭配尊爵 Ottoman 座椅、22 向電動調整、電動按摩結合加熱/通風功能。
本世代 LS 問世時，導入 KIRIKO 切子與御匠摺紋飾板。為更進一步提升豪華氛圍，原廠設計師特別採用日本京都百年傳承工藝-西陣織（Nishijinori）融入門飾板中。西陣織以其純手工製作工法聞名於世，從日本戰國時代延傳至今，已有五百年歷史，僅用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾，今 Lexus 將其融入車室內。
500h 動力獨挑大樑
為對應台灣六期排氣法規，LS 車系由 500h 油電混合動力獨挑大樑，綜效最大馬力 359ps、最大扭力 35.7kg-m，0~100km/h 加速僅需 5.4 秒；在擁有強勁動力的同時，油電混合動力系統與 Multi-Stage Hybrid 多段式變速系統的結合，使換檔過程綿密且毫無頓挫感。原廠也另針對 AVS 可變阻尼避震系統、座椅發泡棉及失壓續跑胎進行舒適性改善。
全新 LS 車系於 1 月 19 日起正式販售，車輛相關資訊請洽 Lexus 全台展示據點，亦可至官方網站（www.lexus.com.tw）查詢，或洽詢顧客服務中心（0800-036-036）。
車型
等級
建議售價
LS 500h
頂級版
475萬
F SPORT版
475萬
旗艦版
500萬
旗艦版(KIRIKO飾板)
550萬
旗艦版(西陣織 飾板)
550萬