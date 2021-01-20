【試駕】BMW 520i M Sport讓你用更少的預算就能得到相同的享受

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基於公平原則入門車型配備會比高規車型來得少，不過售價部分相對也會更為便宜，但此邏輯於BMW5系列似乎不太成立，或許你會說難不成配備都一樣？沒錯，除了動力輸出之外其餘配備大致相同，僅差在一些無關痛癢的項目。
首先在外觀方面此次試駕的520i M Sport便與上次的530i M Sport有著相同的M Sport外觀套件，另外首發版更升級智慧LED頭燈，使其讓520i M Sport在散發運動氣息之餘，也給予更優異的照明效果。整體展現BMW 5系列應有的大器豪華，只有仔細查看18吋輪圈及車尾銘牌才會發現差異之處。
而多數消費者在意的配備部分，其中座椅520i M Sport採用Sensatec皮質菱格紋配置，儀表平台則採軟質飾板鋪陳及輔以Fineline Cove木紋飾板妝點，和少了harman/kordon音響系統/16支揚聲器，儘管與高規車型有所出入但整體氛圍仍呈現高級水準，甚至也比對手來得出色討喜。
上述就是差異之處接下來的雙12.3吋數位儀表/中控螢幕、無線充電、無線Android Auto/Apple CarPlay連結、iPhone手機數位鑰匙、Level 2半自動駕駛、主動防撞、路口車流防撞輔助及首發版升級的車況抬頭顯示器等，都與530i M Sport享有相同待遇。
動力系統是520i M Sport與高規車型最大不同的項目，雖然同樣配置2.0升渦輪引擎+48V輕油電系統，但動力輸出調校則僅有184hp/29.6kgm，0～100km/L加速也變慢到7.9秒。但不得不佩服BMW調校功力，雖然帳面數據不算亮眼，就是有辦法在有限的動力轉換成讓人滿心歡喜的真實回饋。
底盤方面520i M Sport配置跑車化懸吊系統，雖少了阻尼調整功能但在處理不平路面仍有著高明水準，帶來豪華中大型房車應有的舒適品質，不僅如此其支撐力與側傾抑制能力，能給予駕駛滿滿安心感與操駕樂趣。
雖然520i M Sport屬5系列偏入門車型，但有著與高規車型一樣大器豪華外觀與幾乎相同的配備內容，即便動力輸出有明顯差異，不過實際仍能帶來豐富且滿意的表現，重點售價比530i M Sport少了60萬元，試問有什麼理由不選520i M Sport。