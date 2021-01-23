小河馬享受「洗澎澎」一臉舒爽　網讚：要被萌暈了～

河馬小時候太可愛了吧！不管再兇猛、高大的動物都有著幼小柔弱的時期，平常一嘴就能夾斷樹木的河馬，小時候也像個水嫩的嬰兒一般，讓人想好好親近。Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん分享了住在日本大阪NIFREL水族館，新生小河馬TamTam的日常，一起來看看吧！

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▲某天的凌晨，TamTam呱呱墜地（左下角）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

× ▲某天的凌晨，TamTam呱呱墜地（左下角）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

▲出生一個月後，人類在幫牠洗澡澡，TamTam舒服到眼睛瞇瞇（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

× ▲出生一個月後，人類在幫牠洗澡澡，TamTam舒服到眼睛瞇瞇（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

▲出生三個月後，小牙齒終於長出來了！（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

× ▲出生三個月後，小牙齒終於長出來了！（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

▲第一次下水感到驚奇的小河馬（瞪大雙眼）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

× ▲第一次下水感到驚奇的小河馬（瞪大雙眼）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

▲捕捉到珍貴畫面：在水裡面喝ㄋㄟㄋㄟ！（影片1：52處）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

× ▲捕捉到珍貴畫面：在水裡面喝ㄋㄟㄋㄟ！（影片1：52處）（圖／Youtube＠ダーウィンが来た! みんなのどうぶつえんすいぞくかん）

實在太可愛啦！尤其是TamTam第一次下水後，睜大雙眼驚奇地在水裡探索跑步，彷彿在大喊著：「媽！我居然在水裡也可以自由移動欸！！」如此天真又可愛的畫面萌暈了眾多網友：「小河馬太可愛了！！」、「好想去日本看牠！」、「滑溜溜的好萌！」、「想摸牠！！」。（編輯：李惠婷）