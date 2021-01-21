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一碗拉麵吃不飽怎辦？老饕揭「神點法」：吃過一次回不去

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 08:14:16

拉麵
▲台灣人不只愛去日本遊玩，在地美食更是愛不釋手，其中拉麵的討論度也相當高。（圖／取自 Pixabay ）
台灣人不僅喜歡到日本旅遊，許多人更對日本美食愛不釋手，尤其是日式拉麵，濃稠的湯頭搭配Q彈麵體，讓不少老饕一再光顧。對此，就有網友討論「想請問大家吃拉麵會點白飯嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「每次去吃拉麵的時候，大家會多點一碗白飯嗎？把麵吃完之後，將白飯倒入拉麵濃郁的湯汁，真的是不容錯過，不過怕胖的人不適合這樣吃，不介意的吃起來！」
▲網友分享拉麵的吃法就是要吃完麵之後，點一碗白飯加入濃郁湯頭裡。（示意圖／取自Pixabay）
▲網友分享拉麵的吃法就是要吃完麵之後，點一碗白飯加入濃郁湯頭裡。（示意圖／取自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「這是必備點法！」、「因為不想單喝湯所以就點白飯！」、「白飯配拉麵的湯真的絕配」、「沒想過這樣吃耶？下次來試看看」、「吃過一次就回不去了，好讚」、「拉麵店的白飯都要賣的比拉麵多了」、「好多老饕喔！下次點來吃吃看」、「每次去拉麵店就是先來碗白飯啊」。
事實上，這樣的吃法也是從日本傳來，因為拉麵的湯頭通常都比較濃郁且死鹹，日本人覺得如果沒喝完這碗精華感覺很浪費，因此會加白飯到湯裡，一起吃掉，加上日本拉麵經常份量不大，為了讓食量比較大的客人也能吃飽，因此日式拉麵店通常也都會販售白飯，還沒試過的民眾下次不仿能嘗試看看！別有一番風味。（編輯：張嘉哲）
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