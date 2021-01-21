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還敢每天喝？專家揭「15家珍奶熱量」排行　網嚇：爆表啦

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 16:02:15

珍奶
▲許多人喜歡喝珍珠奶茶，不過也要小心熱量爆表，對此，營養師高敏敏也分析了15家知名珍奶的熱量排行榜。（示意圖／達志影像／美聯社）

享譽國際的國民飲品「珍珠奶茶」魅力無敵，讓不少大人小孩都難以抗拒，有些人甚至天天都要來上一杯才過癮，但在享用的同時，也要小心它的高熱量，對此，營養師高敏敏也分析了15家知名珍奶的熱量高低排行，發現其中不僅是含糖量，就連油脂量也相當高。

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而台灣的手搖飲店林立，你最喜歡市面上哪一家手搖飲店的珍奶呢？營養師高敏敏就分析了15家「知名珍奶」的熱量排行榜，她更表示，「一大杯珍珠奶茶的熱量約等於快一碗飯的澱粉，加上13顆方糖的含糖量和20克的油脂」，她建議「精緻糖攝取不應超過一天總熱量攝取10%最好能降至5%」。

▲營養師高敏敏分析了15家知名珍奶的熱量高低排行。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲營養師高敏敏分析了15家知名珍奶的熱量高低排行。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏提到，以正常男女平均一天最好不要超過20-25克的糖，也就是4分糖到5分糖（半糖），但通常大杯全糖的含糖量約50克，「所以點了一大杯全糖，就馬上爆了」，她也提出3項小建議，提醒民眾們買珍奶時，可以注意一下，第一「可以點無糖或少糖，減少糖份的負擔，如果已經有加珍珠就不要加糖了，因為珍珠大概已經蜜進了3分糖」。

第二，「珍珠量可以減少一點，雖然有點難，但也因為珍珠就是澱粉，所以喝了珍奶，飯量就要減半碗以上做代換」；第三，「奶茶換成鮮奶茶，以鮮奶代替奶精，減少不好的脂肪攝取」，她在文末也表示「愛喝珍珠奶茶不是罪，只怕體重不受控啊」。

文章一曝光，許多網友紛紛留言，「這熱量……太驚人了」、「油、油、油，沖洗杯子是油的。有注意到嗎」、「熱量炸彈無誤」、「喝一杯一天就爆了」、「好可怕但好好喝」、「每一家真的配方不同，不過目前看來越甜的越好喝，賣越好」、「熱量爆表啦」、「完全沒在喝，沒問題的」。（編輯：郭佩蓉）

▲營養師高敏敏在臉書發文全文。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲營養師高敏敏在臉書發文全文。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
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