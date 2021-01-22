▲ 望的是感性，駕的是理性！Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI 試駕

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Volkswagen 了解，歷經 Phaeton 的嘗試挫敗之後，加上當前休旅風潮興起，與電動車領域的大舉投資，在旗艦房車的規劃上，勢必要重新思考且出奇制勝，所以僅將四平八穩的後座買家旗艦 Phideon 留給了仍愛派頭的中國，其餘更成熟的汽車市場，就以跑旅或獵跑姿態的 Arteon 來領銜，而這，就是為何 Arteon 出現在台灣市場的原因。
原廠策略的思考，就留給高層來苦惱，產品好壞、是否有吸引力，才是車評與消費者重視的關鍵。就如同開文所述，Arteon 的性感，別說在 Volkswagen 陣容中出類拔萃，放眼 150~200 萬價格區間，也鮮少有此般動感設定的車型，縱使如 1A2B 或 Lexus 之流，以車型定位而言 Arteon 絕對仍有其特色。唯一足以同場比擬的美型車款應只有 Peugeot 508 SW，若兩者放下品牌力盡力一搏，絕對很有看頭。
回歸主題，經過了長時間的消息鋪陳，終於在 2021 年首月於南台灣港都試駕到 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium。縱使沒有 R-Line 套件的加持，也非最頂規的 380 TSI 動力，但憑藉著一身出色的設計實力，這輛 Arteon 行走在路上就很具注目度，不僅路人盯著看，透過相機視窗循著身上每吋肌理欣賞，那一道道的鈑件摺痕、超乎想像的 LED 燈型走向，「很不一樣的 Volkswagen、很不一樣的德國車」，就算在不同的審美觀基礎上，你應該也可以感受到 Arteon 散發出的韻味。
踏入座艙，感性賀爾蒙分泌的較為保守，德國人的刻板與剛硬民族性瞬間取而代之，直挺工整的控台佈局，說明了設計師仍希望你以「理性」來駕馭此車。儀表板內的 10.25 吋螢幕與控台中央的 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，搭配上觸控式的方向盤與空調控制介面，還是標準的當代科技風格，雖然沖淡了不少性感成分，但對於接軌現代人的生活習慣、評論車輛科技的尺度，此般的設計都會是更迎合主流的方式。
長達 2835mm 的軸距長度，完全反映在乘坐縱深空間上，一般成人不分前後座都可以獲得挺棒的腿部空間，以170cm 身高入坐後座，透過妥善的座著點安排，頭部的空間感、開闊度皆可圈可點；而此聰明的空間效率，也完全延續至後廂容積內，以試駕的Arteon Fastback 斜背車型而論，高達 563 公升的標準空間，無論是長途旅行或是高爾夫球活動，都無須擔心空間不夠使用的問題。
理性與感性的比例，在動態表現上，仍是前者佔了上風。有著過往 Passat CC 與多款 Volkswagen 車型的試駕經驗，平心而論，出發前對於 Arteon Fastback 330 TSI 動態表現沒有太多期待。仍是熟悉的動力反應，輕快且易於掌握的加速曲線，檔位的適宜邏輯、線性的制動力等，都是一輛不折不扣的 Volkswagen。但好在，除了預期之外，Arteon Fastback 330 TSI 仍有多一點驚喜，如相較多數 Volkswagen 更舒適與細膩的懸吊設定，對應台灣不佳路況可提供更棒的舒適度，但面對激烈的彎道操駕，阻尼的設定則略顯斯文些；前麥花臣後多連桿的懸吊幾何，帶來了聽話但不躁進的動態身手，但相較於其他德系品牌的四門 Coupe 車款，Arteon Fastback 330 TSI 沒有讓人車身尺碼縮小的俐落感，也就沒有給予人更多驚喜的能力。
若你從「四門跑車」角度切入，Arteon Fastback 330 TSI 確實有著過於客氣的動態身手，但若從旗艦跑旅或 GT 調性運動房車的定位切入，那 Arteon Fastback 330 TSI 則就表現高分，行路質感與舒適度面向優異，而運動天賦稍微平庸了些。在運動與舒適的天秤兩端，Arteon Fastback 330 TSI 的外形偏向了運動，但動態身手則往舒適靠攏。
評論一款旗艦，當然不能僅有美感與動態層面，對於內裝所營造的用料質感、配備豐富度同樣重要。Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 等級上，以其公布的新台幣 165.8 萬身價，包含 HUD 抬頭顯示器、方向盤換檔撥片、無線充電、手機整合功能、Nappa 皮椅、前後座加熱功能、駕駛座按摩功能，以及現代人相當重視的 ADAS 先進式主動安全科技，也提供了具備 ACC 主動式固定車距巡航系統與車道維持功能的 iQ.Drive 智能駕駛輔助科技，與 360 度環景顯示功能，與其他完整的主被動安全配備。論配備與價格對等關係，Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 應該是可以抬頭挺胸面對消費者的。
但別忘了，在此 150~200 萬的價格區間，Arteon 要面對的對手太多，除了是非戰之罪的休旅車選擇，還有品牌定位更高階的一票對手，就算論產品實力 Arteon 可立於不敗之地，但在品牌光環的遮蓋下，往高階選擇的思考邏輯，很有可能是 Arteon 銷售端的隱形殺手，Volkswagen 如何應對？消費者是車型實力先決還是品牌先決？未來的銷售數據，答案應該就在裡面。