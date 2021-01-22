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望的是感性，駕的是理性！Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-01-22 10:55:01

望的是感性，駕的是理性！Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI 試駕
▲ 望的是感性，駕的是理性！Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI 試駕
「許久不見 Volkswagen 有如此性感的車了！」接觸 Arteon 第一時間，腦海中浮現此想法。確實，此印象其來有自，從前身 Passat CC 後，Volkswagen 走得偏向務實之路，一款款 SUV 或 CUV 相繼問世，就連當家招牌 Beetle 也不復見，感性面的減少，理性面的增加，是近來 Volkswagen 予人的印象。直到，眼前這一輛 Arteon 的出現。
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試駕車款為 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，售價新台幣 165.8 萬元起。
試駕車款為 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，售價新台幣 165.8 萬元起。
Volkswagen 了解，歷經 Phaeton 的嘗試挫敗之後，加上當前休旅風潮興起，與電動車領域的大舉投資，在旗艦房車的規劃上，勢必要重新思考且出奇制勝，所以僅將四平八穩的後座買家旗艦 Phideon 留給了仍愛派頭的中國，其餘更成熟的汽車市場，就以跑旅或獵跑姿態的 Arteon 來領銜，而這，就是為何 Arteon 出現在台灣市場的原因。
以跑旅作為多數市場旗艦代表，Volkswagen 期望透過 Arteon 奇兵突襲的意圖相當明顯。
以跑旅作為多數市場旗艦代表，Volkswagen 期望透過 Arteon 奇兵突襲的意圖相當明顯。
原廠策略的思考，就留給高層來苦惱，產品好壞、是否有吸引力，才是車評與消費者重視的關鍵。就如同開文所述，Arteon 的性感，別說在 Volkswagen 陣容中出類拔萃，放眼 150~200 萬價格區間，也鮮少有此般動感設定的車型，縱使如 1A2B 或 Lexus 之流，以車型定位而言 Arteon 絕對仍有其特色。唯一足以同場比擬的美型車款應只有 Peugeot 508 SW，若兩者放下品牌力盡力一搏，絕對很有看頭。

定位為四門轎跑、四門 Coupe 車型的 Arteon，美型美款的外型，絕對是吸引市場目光的關鍵。
定位為四門轎跑、四門 Coupe 車型的 Arteon，美型美款的外型，絕對是吸引市場目光的關鍵。
回歸主題，經過了長時間的消息鋪陳，終於在 2021 年首月於南台灣港都試駕到 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium。縱使沒有 R-Line 套件的加持，也非最頂規的 380 TSI 動力，但憑藉著一身出色的設計實力，這輛 Arteon 行走在路上就很具注目度，不僅路人盯著看，透過相機視窗循著身上每吋肌理欣賞，那一道道的鈑件摺痕、超乎想像的 LED 燈型走向，「很不一樣的 Volkswagen、很不一樣的德國車」，就算在不同的審美觀基礎上，你應該也可以感受到 Arteon 散發出的韻味。

從各個角度欣賞 Arteon，都可清楚發現與其他 Volkswagen 截然不同的感性層次。
從各個角度欣賞 Arteon，都可清楚發現與其他 Volkswagen 截然不同的感性層次。
立體 3D 橫柵式水箱護罩搭配 IQ.LIGHT 智慧燈組，將先進科技融於設計美型之中。
立體 3D 橫柵式水箱護罩搭配 IQ.LIGHT 智慧燈組，將先進科技融於設計美型之中。
從前葉子板延伸至前車門的飾板搭配霧銀後視鏡外殼，都是 Elegance 套件專屬內容。
從前葉子板延伸至前車門的飾板搭配霧銀後視鏡外殼，都是 Elegance 套件專屬內容。
Elegance Premium 車型配備 18 吋輪圈，搭配 245/45R18 輪胎尺碼，並使用動態輪圈中心蓋，讓廠徽始終維持正向。
Elegance Premium 車型配備 18 吋輪圈，搭配 245/45R18 輪胎尺碼，並使用動態輪圈中心蓋，讓廠徽始終維持正向。
LED 尾燈造型同樣以立體設計與頭燈呼應。
LED 尾燈造型同樣以立體設計與頭燈呼應。
斗大車名安於尾廂蓋上，符合當前車壇設計潮流。
斗大車名安於尾廂蓋上，符合當前車壇設計潮流。
Fastback 車型擁有流暢低斜的車尾線條，搭配短翹臀線，展現性感魅力。
Fastback 車型擁有流暢低斜的車尾線條，搭配短翹臀線，展現性感魅力。
四門無窗框設計，是展現四門跑車身份關鍵。
四門無窗框設計，是展現四門跑車身份關鍵。
踏入座艙，感性賀爾蒙分泌的較為保守，德國人的刻板與剛硬民族性瞬間取而代之，直挺工整的控台佈局，說明了設計師仍希望你以「理性」來駕馭此車。儀表板內的 10.25 吋螢幕與控台中央的 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，搭配上觸控式的方向盤與空調控制介面，還是標準的當代科技風格，雖然沖淡了不少性感成分，但對於接軌現代人的生活習慣、評論車輛科技的尺度，此般的設計都會是更迎合主流的方式。

中控台採用環艙飾板造型，搭配多樣數位科技，展現與外觀截然不同的理性氛圍。
中控台採用環艙飾板造型，搭配多樣數位科技，展現與外觀截然不同的理性氛圍。
10.25 吋全邏輯數位化儀表提供多樣資訊呈現方式。
10.25 吋全邏輯數位化儀表提供多樣資訊呈現方式。
三輻式運動化多功能觸控方向盤為車系標配。
三輻式運動化多功能觸控方向盤為車系標配。
方向盤功能觸控設計不僅展現科技度，操作邏輯上也挺清楚易懂。
方向盤功能觸控設計不僅展現科技度，操作邏輯上也挺清楚易懂。
中控台上 9.2 吋螢幕整合最新第三代 MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能，用車便利更上層樓。
中控台上 9.2 吋螢幕整合最新第三代 MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能，用車便利更上層樓。
恆溫空調介面同樣採用觸控式設計。
恆溫空調介面同樣採用觸控式設計。
2 月底前入主 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 即可以 168.3 萬元車價並加贈 Harman Kardon 音響系統，限量 100 組。
2 月底前入主 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 即可以 168.3 萬元車價並加贈 Harman Kardon 音響系統，限量 100 組。
長達 2835mm 的軸距長度，完全反映在乘坐縱深空間上，一般成人不分前後座都可以獲得挺棒的腿部空間，以170cm 身高入坐後座，透過妥善的座著點安排，頭部的空間感、開闊度皆可圈可點；而此聰明的空間效率，也完全延續至後廂容積內，以試駕的Arteon Fastback 斜背車型而論，高達 563 公升的標準空間，無論是長途旅行或是高爾夫球活動，都無須擔心空間不夠使用的問題。

配備 Nappa 舒適真皮座椅，前後座都具備加熱功能，駕駛座並有按摩設計。
配備 Nappa 舒適真皮座椅，前後座都具備加熱功能，駕駛座並有按摩設計。
2835mm 軸距長度全數反映在寬敞的前後座乘坐空間上。
2835mm 軸距長度全數反映在寬敞的前後座乘坐空間上。
加上後座 Arteon 總共有三區恆溫空調功能。
加上後座 Arteon 總共有三區恆溫空調功能。
配備電動尾門功能。
配備電動尾門功能。
Fastback 車型在標準乘坐狀態下就可擁有 563 公升置物容積。
Fastback 車型在標準乘坐狀態下就可擁有 563 公升置物容積。
傾倒後座椅背後，置物容積更可擴充至 1557 公升水準。
傾倒後座椅背後，置物容積更可擴充至 1557 公升水準。
理性與感性的比例，在動態表現上，仍是前者佔了上風。有著過往 Passat CC 與多款 Volkswagen 車型的試駕經驗，平心而論，出發前對於 Arteon Fastback 330 TSI 動態表現沒有太多期待。仍是熟悉的動力反應，輕快且易於掌握的加速曲線，檔位的適宜邏輯、線性的制動力等，都是一輛不折不扣的 Volkswagen。但好在，除了預期之外，Arteon Fastback 330 TSI 仍有多一點驚喜，如相較多數 Volkswagen 更舒適與細膩的懸吊設定，對應台灣不佳路況可提供更棒的舒適度，但面對激烈的彎道操駕，阻尼的設定則略顯斯文些；前麥花臣後多連桿的懸吊幾何，帶來了聽話但不躁進的動態身手，但相較於其他德系品牌的四門 Coupe 車款，Arteon Fastback 330 TSI 沒有讓人車身尺碼縮小的俐落感，也就沒有給予人更多驚喜的能力。

Arteon Fastback 330 TSI 搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 190ps / 4200~6000rpm 最大馬力，與 32.6kgm / 1500~4100rpm 最大扭力輸出。
Arteon Fastback 330 TSI 搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 190ps / 4200~6000rpm 最大馬力，與 32.6kgm / 1500~4100rpm 最大扭力輸出。
動力銜接七速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
動力銜接七速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
配備動態齒比轉向輔助系統，面對大幅度彎道轉向更顯精準俐落。
配備動態齒比轉向輔助系統，面對大幅度彎道轉向更顯精準俐落。
前麥花臣後多連桿的動態身手表現中規中矩，後軸跟進迅速，但不到活潑的程度。
前麥花臣後多連桿的動態身手表現中規中矩，後軸跟進迅速，但不到活潑的程度。
若你從「四門跑車」角度切入，Arteon Fastback 330 TSI 確實有著過於客氣的動態身手，但若從旗艦跑旅或 GT 調性運動房車的定位切入，那 Arteon Fastback 330 TSI 則就表現高分，行路質感與舒適度面向優異，而運動天賦稍微平庸了些。在運動與舒適的天秤兩端，Arteon Fastback 330 TSI 的外形偏向了運動，但動態身手則往舒適靠攏。

透過懸吊的設定，Arteon Fastback 330 TSI 的行路質感於台灣道路上有著高分演出。
透過懸吊的設定，Arteon Fastback 330 TSI 的行路質感於台灣道路上有著高分演出。
評論一款旗艦，當然不能僅有美感與動態層面，對於內裝所營造的用料質感、配備豐富度同樣重要。Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 等級上，以其公布的新台幣 165.8 萬身價，包含 HUD 抬頭顯示器、方向盤換檔撥片、無線充電、手機整合功能、Nappa 皮椅、前後座加熱功能、駕駛座按摩功能，以及現代人相當重視的 ADAS 先進式主動安全科技，也提供了具備 ACC 主動式固定車距巡航系統與車道維持功能的 iQ.Drive 智能駕駛輔助科技，與 360 度環景顯示功能，與其他完整的主被動安全配備。論配備與價格對等關係，Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 應該是可以抬頭挺胸面對消費者的。

HUD 抬頭顯示器為 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 車型以上標準配備。
HUD 抬頭顯示器為 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 車型以上標準配備。
原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射等先進娛樂科技都是標配。
原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射等先進娛樂科技都是標配。
手機無線充電裝置也同樣為標配項目之一。
手機無線充電裝置也同樣為標配項目之一。
駕駛座附記憶功能。
駕駛座附記憶功能。
IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統包含有全速域 ACC、車道維持及偏移警示系統、360 度環景顯示、9 具氣囊等多項先進主被動安全防護。
IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統包含有全速域 ACC、車道維持及偏移警示系統、360 度環景顯示、9 具氣囊等多項先進主被動安全防護。
但別忘了，在此 150~200 萬的價格區間，Arteon 要面對的對手太多，除了是非戰之罪的休旅車選擇，還有品牌定位更高階的一票對手，就算論產品實力 Arteon 可立於不敗之地，但在品牌光環的遮蓋下，往高階選擇的思考邏輯，很有可能是 Arteon 銷售端的隱形殺手，Volkswagen 如何應對？消費者是車型實力先決還是品牌先決？未來的銷售數據，答案應該就在裡面。

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