身手矯健更美型─Peugeot 508 GT摩納哥試駕

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每次推出新車都有如神來之筆，Peugeot車款的多變造型設計總是能讓我感嘆又驚豔!原本以為從早期的貓科面孔仿生輪廓，到上一代508由楔型改成「數位化獅瞳」典雅風貌已經是很大膽而且科技感十足的進化設計，沒想到眼前的第二代Peugeot 508完全不跟隨原有風格，直接以兇狠的「獅牙晝行燈」呈現最新家族風貌，雄獅家族的美學傳承果然又開啟了全新篇章。
前衛美學不忘傳承經典站在Peugeot 508車前，目光絕對不可能錯過這氣勢逼人的全新家族風貌。由燈組內向下延伸至保桿上的「獅牙晝行燈」絕對是車頭最明顯的特徵沒有之一，這趟試駕的508 GT(官方也稱為PureTech 225 S&S)以及PureTech 180 S&S GT-Line雙車型水箱罩散熱柵欄皆採用多點方格狀，與近期才整併完成的繁星聯盟Stellantis主視覺CI頗有異曲同工之妙。
更重要的是：感謝老天! 在配備完整ADAS先進駕駛輔助系統同時，Peugeot選擇了保留車頭的立體拳獅廠徽，而不是將其平面化來容納雷達等相關組件。這代Peugeot 508在水箱罩與引擎蓋之間保留了一片獨立鈑件，並且以現代化字體將「508」三個阿拉伯數字鑲嵌於上，保留70年代房車504經典設計，傳承意味不言可喻。
轉型成更動感炫目的四門跑房車上一代508問世目的是為了在607與407之間融合出上下兼攻的新房車級距，而第二代Peugeot 508則是身處SUV崛起的新時代選擇了另闢蹊徑，不但車門改用無窗框設計，尾廂門更是破天荒變成連後檔玻璃一同上掀的斜背形式，認真說從未在官方文件中出現的「Fastback」並不適合用來定義Peugeot 508，而原廠曾提到的「Radical Saloon」在我看來反而形容的更傳神。
說到美型、動感、跑車總讓我想起406、407 Coupe在路上馳騁的美好畫面，在那個雙門跑車/四門房車壁壘分明的年代，硬要說四扇門的也是跑車未免太離經叛道。如今時代不同了，Peugeot 508在EMP2平台基礎上實現了短車頭、完美車頂弧線以及傳承自504的下斜車尾，兼有跑車感性浪漫與房車理性機能，某種程度上Peugeot 508可算是兩者的完美融合。
不斷進化的動力傳動單元雖然在海外試車現場汽柴油車型都有，在有限的時段中我們還是以國內消費主力的汽油車型優先體驗。汽油Peugeot 508 搭載同一具1.6升PureTech直列四缸直噴渦輪增壓引擎，在GT車型(PureTech 225 S&S)出力為亮眼的225bhp/30.6kgm，而PureTech 180 S&S GT-Line動力輸出則是有180bhp/25.5kgm，帳面看似普通，但輸出已經在同級1.5-1.6升渦輪引擎的水準之上，至於後來才發表、由賽事部門PSE操刀動力更剛強的性能車款508 Sport Engineered又是另一回事了，對於Peugeot 508這樣的常規市售房車來說，PureTech 180動力已然是暢快淋漓、而PureTech 225則是更能滿足駕駛偶而想熱血的動力需求。
第二代Peugeot 508全車系首度搭載全新ATN8八速自排變速箱(3008與5008在20年式才換裝8AT)，換檔動作既敏捷且順暢乾淨俐落，沒有任何「怪怪的」或是「不舒服」感受，驅策著508 GT的225bhp動力更能顯出加速的流暢與線性，就算是時速百公里後的再加速也是力道飽滿不拖泥帶水，比起他廠中排量渦輪提升動力後那種暴起暴落的神經質加速感受，PureTech 225搭配八速綿密齒比的表現簡直高明太多了。而且，在PureTech 180車上雖然馬力差距不少，但受惠於更早湧現的扭力峰值，0-100km/h比GT只慢了0.7秒，絕對夠輕快。我愛508 GT的熱血駕馭感受，也對PureTech 180均衡念念不忘，這兩種動力真的讓人很難抉擇。
PureTech 180動態反應則是均衡的令人難忘EMP2底盤具備更好的剛性與操控表現，搭配i-cockpit小盤徑方向盤、EPS電動動力輔助、換檔撥片以及五種駕駛模式加上AMVAR 電子阻尼懸吊，這代Peugeot 508開起來真的是樂趣十足。AMVAR 電子阻尼懸吊能夠依照道路特性、車輛荷重、駕駛風格以及選用的駕駛模式等條件自動控制阻尼系數，駕駛模式選擇Comfot時，電子阻尼懸吊會放軟增加車輛的乘坐舒適性，尤其在崎嶇路面行駛。選擇Normal，懸吊阻尼軟硬被控制在兼顧舒適與操控性的平衡點。Sport模式下則是積極抑制車身上下晃動。
工藝品精緻奢華內在Peugeot 508車內以真皮、實木、極黑鋼琴烤漆與鍍鉻件營造出工藝品般法式奢華設計，從駕駛導向控台造型不難看出著重駕馭感受的設計理念。我最愛的是雙幅方向盤、霧面實木飾板以及霧面鍍鉻按鈕。其中雙幅方向盤可視為三幅變體，真皮縫線小盤徑搭配鋼琴烤漆與鍍鉻件真是直感滿分又不失轉向操作手感。霧面實木飾板為車內憑添不少心靈溫度，我彷彿可以用手觸摸到實木上的毛細孔，而鍍鉻按鈕就像是盔甲上的扣具/皮件上的五金/名錶上的鑲鑽，有畫龍點睛效果。
安全無需選配歐洲進口車與國產/日系車最大差異就是歐洲進口車的主被動安全配備不分車型等級一律給好給滿，Peugeot車款更是原廠配備有什麼，進台灣一樣都不會少。
這次試駕的Peugeot 508 GT應該是First Edition，雖然原廠並未提供詳細規配，但是從後發先至/國內已經上市的 508SW規配也能比對出結果。508SW的主動安全、被動安全不分車型都是標配，其中GT line 180 無配備ADAS先進駕駛輔助系統中的Visio前方鏡頭與停車輔助，也沒有Focal音響、全景可開玻璃車頂、電子懸吊、夜視輔助、Nappa座椅等享受配備，看來508房車應該也會等同配置。
其實，早在2018年7月我們已經完成Peugeot 508 GT的海外試駕工作，礙於諸多因素無法在第一時間刊出報導，國內導入甚至還出現了新2008「後發先到」的特殊狀況，隨著2020年底(其實也就上個月) 508SW正式上市，這篇Peugeot 508 GT海外試駕終於能上刊，還完債的感覺真好！
至於Peugeot 508房車會不會來?幾時會來? 寶嘉聯合表示因為目前法國原廠並未提供房車給台灣市場，導入動作目前持續向原廠爭取中…….。看來，我們都以為式微的房車其實並未遠去，而是進化成更完美的姿態重現眼前。