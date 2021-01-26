好消息！衛福部公告TAVI醫材健保全額給付

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根據統計，65歲以上族群約有1~2%患有主動脈瓣膜狹窄，75歲以上老人發生率來到3.4%，參考戶政司的人口資料庫，也就是有4到7萬不等的潛在患者；如果患者從發生症狀後都未治療，5年內存活率只有3%，相較於肺癌4%、大腸癌12%、乳癌23%，都更為嚴峻。
「主動脈瓣膜狹窄」的治療方式，主要分為傳統開胸手術及經導管微創手術，各有優缺點；以往多數年長的患者，雖較適合採用手術時間較短、傷口小的經導管主動脈瓣植入手術，但最大考量仍然是費用問題，即便身體條件允許，多數患者仍選擇有健保給付的傳統式手術。
心臟主動脈瓣膜置換手術施行已久，手術方法除傳統外科的開胸手術（SAVR），另有經由大腿股動脈的經導管主動脈瓣置換術（TAVR），又稱為經導管主動脈瓣植入術（TAVI）；醫師會因病患不同年齡、病況複雜程度、經濟能力，建議患者選擇適合自己的手術。
以往傳統開胸手術有健保給付，只需負擔產品差額，經導管主動脈瓣置換手術則全自費；如今衛福部健保署公告健保給付的訊息，就是要讓經導管主動脈瓣植入術（TAVI），能更廣泛運用在以往因外科手術風險、經濟考量的患者身上，對患者來說，無疑是最大好消息。