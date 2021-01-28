【2021賞櫻】南投九族櫻花祭怎麼去？交通+周邊景點全攻略

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南投｜2021九族櫻花祭九族文化村擁有日本櫻花協會認證，九族櫻花祭園內的花種相當豐富，每逢櫻花祭5000多棵櫻花樹相繼盛開，除了八重櫻、富士櫻、吉野櫻外，櫻花祭活動期間，九族打造了一條仿真度極高的日本街，展現日本櫻花祭特色，並提供浴衣出租，逛櫻花市集之餘還能觀賞櫻花祭的特別表演等，體驗濃濃的日式風情。
九族文化村地址｜南投縣魚池鄉金天巷45號
九族文化村營業時間｜平日09:00-17:00、假日09:00-17:30
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2021九族櫻花祭時間2021九族櫻花祭(八重櫻、富士櫻)：2021/01/30 – 2021/03/07
臺灣第一夜櫻：2021/02/06 – 2021/03/07
九族櫻花祭台灣第一夜櫻延長開放項目與時間(2/6~3/7)
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◎設施開放時間：09:30開始陸續開放，依現場公告為準。
◎開放區域：櫻花大道以下(櫻花林、櫻花湖、西班牙海岸、歡樂世界、歐洲花園、九族纜車站左岸)。
◎部落區只開放至 17:00 止。
◎日月潭纜車、博幼車、水沙連小火車營業至 17:30。
◎九族纜車、UFO、金礦山至18:00(九族纜車17:30只下山不上山)。
◎其他遊樂設施延長至 19:00 止。
◎馬雅餐廳、漢堡店、速食區、西班牙餐廳、櫻花市集屋台延長至19:00。
◎《台灣第一夜櫻》開燈時間：平日17:30~19:30 (假日到20:00)。
2021九族櫻花祭花訊
八重櫻：2月上、下旬
吉野櫻：2月中旬
富士櫻：2月下旬
薰衣草：3月中旬、4月
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空中纜車
九族纜車，連結九族文化村歡樂世界和觀山樓二端，全長1000公尺，最高塔柱距地面40公尺，兼具賞景與運輸的功能。而日月潭纜車連結日月潭伊達邵與九族文化村，全長1877公尺，車程約10分鐘，是鳥瞰日月潭全景的最佳視野，車廂有一般和水晶透明車廂可以選擇，九族遊客都可以免費搭乘。
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2021九族櫻花祭交通方式【大眾運輸路線】
1. 火車搭乘台鐵到台中火車站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族文化村。
2. 高鐵搭乘高鐵到台中烏日站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族文化村。
3. 客運搭乘國光客運到埔里再轉搭南投客運6665、6666、6667到九族文化村。
【自行開車】
北台灣南下路線：
1.國道三號霧峰系統交流道→國道六號往東→愛蘭交流道→台14線→台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村。
2.國道一號台中中港路交流道→台74線中彰快速道路→快官交流道→國道三號往南→霧峰系統交流道→國道六號往東→愛蘭交流道→台14線→台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村。
3.國道一號彰化系統交流道→國道三號→霧峰系統交流道→國道六號往東→愛蘭交流道→台14線→台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村。
南台灣北上路線：
1.國道三號竹山交流道→台3線→台16線(集集、水里)→台21線(日月潭)→九族文化村。
2.國道一號雲林系統交流道→台78線→古坑系統接國道三號→竹山交流道下→左轉台3線經→轉台16線(集集、水里)→台21線(日月潭)→九族文化村。
3.國道三號霧峰系統交流道道→國道六號往東→愛蘭交流道→台14線→台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村。
南投｜九族文化村周邊景點
南投日月潭搭九族文化村纜車就能抵達，南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭景點，陪伴你的除了同行的旅人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻，日月潭的每分每秒都值得你造訪。
行程：【南投】走進山水畫來到世外桃源！2020日月潭二日遊景點推薦
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南投埔里埔里是臺灣的地理中心鎮，以甘泉、美酒、鮮花、佳人聞名，四面環山，享有「山城」的美稱。從地圖輪廓看起來像是一隻展翅飛翔的貓頭鷹，今日已逐漸發展為中台灣的旅遊重鎮，這裡冬不嚴寒、夏不酷熱，許多高官名人都指定要到這裡度假，快跟著我們的步伐，來趟隱居般的旅行吧。
行程：全台唯一不靠海就要這樣玩！埔里一日遊，享受日系清幽的假期
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紙教堂走進紙教堂，感受到低調的樸實，原來柔軟的紙也能化作堅韌撐起整座教堂，如同人們在面臨災害之後更堅韌的生命力。整座教堂不大，由58根紙管支撐教堂本體，陽光透過紙所照進來的光線變得溫柔，讓人默默的沉靜去感受教堂的魔力，夜晚則是能看見那透光的天幕，瞬間營造出柔和且神聖的氛圍，別有一番風味呢！
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紙教堂
地址｜南投縣埔里鎮桃米巷52-12號
三育基督學院擁有52公頃遼闊的校區，四周被群山包圍著，一望無際的茵茵草地與幽靜的林蔭大道是此處最美的景色，除了翠綠的自然景色外，日式木造建築搭配一層一層的階梯的行政中心是熱門打卡地標，晚上在什麼光害的大草坪上觀賞星空更是舒服又清幽。
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三育基督學院
地址｜南投縣魚池鄉瓊文巷39號
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