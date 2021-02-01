想增肌減脂、有精實線條　醫：這樣做有效率打造理想體態

增肌減脂風氣盛！鞏固事業、家庭外，想要有魅力，「體態」更是不可或缺！聖緹雅醫療集團醫師陳振豐、康鈞尉近日在網路上分享，門診中最常聽到的男性困擾，竟多與「體態、線條」相關，可見體態管理，日漸受到重視！運動醫學及再生復健專科醫師康鈞尉表示，許多中年男性，都已經有好成績，但體態維持的計畫，卻時常被緊湊的行程耽誤，加上年齡增長，開始下滑的身體機能，讓健身表現、體態，甚至是身體魅力大受影響。醫師建議，醫美科技日新月異，想要保有致命身體吸引力，除了靠運動、飲食控制雕塑身材，拜科技進步所賜，靠著更有效率、輕鬆的方式，就能輔助增肌減脂、刻劃肌肉線條。

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▲醫師康鈞尉為運動醫學及再生復健專科，他提醒，男性一定年紀後，體態、運動成效會直接受下降的身體激素影響！（圖／品牌提供）

× ▲醫師康鈞尉為運動醫學及再生復健專科，他提醒，男性一定年紀後，體態、運動成效會直接受下降的身體激素影響！（圖／品牌提供）

具運動醫學背景的康醫師特別提到，男性激素、基礎代謝率到一定年紀後，就會持續下降，直接地影響到體態與運動表現。因此，若想要更有效率地增肌減脂、塑造充滿男性魅力的身體線條，除了透過規律運動、重訓健身外，建議交由專業團隊全面評估個人肌肉、脂肪組成與狀況、運動狀況及飲食習慣現況，量身打造體態管理計畫。如此一來，將能更有效率地運用時間，把精力專注在其它事情上！

▲擁有豐富體雕臨床經驗的陳醫師分享，即使經非常嚴格的運動及飲食控制，局部頑固脂肪仍是難以甩掉！（圖／品牌提供）

× ▲擁有豐富體雕臨床經驗的陳醫師分享，即使經非常嚴格的運動及飲食控制，局部頑固脂肪仍是難以甩掉！（圖／品牌提供）

皮膚專科陳振豐醫師表示，除了訓練的瓶頸，常見的雙下巴、腹部、大腿內外側的局部頑固脂肪難以透過運動、飲食消除，雖然此些部位相對比例小，但對於整體形象、氣質有不小影響。因此，局部頑固脂肪也是男性常見感到困擾、無力的原因。經專業體雕醫師評估脂肪厚度，已能針對不同部位的頑固脂肪精準雕塑，輔助調整身體線條，減少因體態造成的困擾。

▲專業的體雕團隊，會根據不同身體狀況提供客製化建議！（圖／品牌提供）

× ▲專業的體雕團隊，會根據不同身體狀況提供客製化建議！（圖／品牌提供）

最後，醫師提醒，想要有好的體態、線條，良好的生活習慣也是不可忽略的！經專業團隊評估，適時搭配體態雕塑療程幫助身體保養、增肌減脂，能更有效率、精準地刻劃身體線條，達成理想目標。