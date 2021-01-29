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和Selina任家萱一起「任」真愛　過年送禮就要寵到心裡

生活中心／綜合報導

2021-01-29 12:00:00

▲過年送禮首選 天地合補官燕窩禮盒(圖/佳格提供)
▲過年送禮首選 天地合補官燕窩禮盒(圖/佳格提供)

天地合補官燕窩新代言人Selina任家萱，與我們分享她的2020「任」真清單，除了培養新興趣、走進戶外探索台灣美景、挑戰玉山高峰，也經營YouTube頻道分享生活，看似不安的時刻，反而激發更多美好、更懂得珍惜。Selina認為她最大的收穫，就是有足夠的時間好好陪伴家人朋友，不只幫爸媽翻新好宅，更許下要在除夕夜端出一桌好菜的承諾。

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從2020邁向2021，讓人們學會珍惜自己與所愛，懂得要及時表達愛與心意，並且更關注身體健康。Selina任家萱擁有美麗堅靭的正能量，喜歡透過送禮與分享寵愛身邊的人，新的一年就讓我們跟Selina一起「任」真愛！

▲Selina任家萱擁有美麗堅靭的正能量，喜歡透過送禮與分享寵愛身邊的人，新的一年就讓我們跟Selina一起「任」真愛！(照片來源：Selinanahaha)
▲不只探索台灣美景，還有更多時間陪伴珍貴的家人(圖／Selinanahaha)

不只在新年要化身美廚娘，Selina任家萱也早準備好頂級拜年禮「天地合補官燕窩」，要由內而外滋養，守護全家人的健康美麗。燕窩是珍貴養生食材，被視為皇室的滋補聖品，經常食用能幫助健康維持、滋補養生、養顏美容。Selina的日常保養秘訣除了運動，也會喝天地合補官燕窩來寵愛自己，維持明亮好氣色，因為自己喜歡所以更想分享給重視的家人及閨蜜。

▲Selina的日常保養秘訣除了運動，也會喝天地合補官燕窩來寵愛自己(圖/佳格提供)
▲Selina的日常保養秘訣除了運動，也會喝天地合補官燕窩來寵愛自己(圖/佳格提供)

送禮首選來自珍貴燕盞的「天地合補官燕窩」，除了FTIR檢測，也會針對燕窩中的唾液酸、特殊胺基酸比例，進行重點檢測，確保是高品質真燕窩，保留珍貴營養成分，不添加防腐劑與人工色素，即開即飲，每一口都可以喝到飽滿燕條，清甜好喝適合各年齡層飲用。今年過年，就跟著Selina送上天地合補官燕窩，從這禮送到心裡，「任」真寵愛珍惜的人。

▲今年過年，就跟著Selina送上天地合補官燕窩，從這禮送到心裡，「任」真寵愛珍惜的人。(圖/佳格提供)
▲今年過年，就跟著Selina送上天地合補官燕窩，從這禮送到心裡，「任」真寵愛珍惜的人。(圖/佳格提供)

 


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