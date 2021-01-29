70萬換SUV？ LUXGEN U6 GT其實是個好主意！

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CUV與SUV消歧異什麼是SUV？Sport Utility Vehicle即運動化多功能車款是也，衍生至今亦指標準尺碼的運動休旅車款，諸如HONDA CR-V、FORD KUGA與LUXGEN U6等皆屬之。 什麼又是CUV？由Crossover Utility Vehicle縮寫而來更是言簡意賅，只不過雖說跨界，但CUV跨越的總是掀背與休旅之界，於是乎，比SUV小的就稱CUV已幾成定理，就像NISSAN KICKS、HONDA HR-V或HYUNDAI VENUE，好在因此更具個性也更便宜，壞在終究不比SUV寬闊且大氣。
70萬元 = SUV障礙？所以我們在將CUV與SUV定義攤開來後，可發現若僅供一至二人用CUV已綽綽有餘，但對應家庭需求則終須SUV更體貼而適切，只不過絕大多數人無論夢想如何豐滿，現實終究十足骨感，當你的期許是閤家同遊，卻只得CUV乃至於房車或掀背車的編列預算，無論如何加減乘除，總跨不過那動輒百萬的SUV心理門檻，怎麼辦，難道放眼車壇真沒兩全其美的解決方案？70萬預算就難以享用SUV的空間機能與加速快感？
這時，LUXGEN U6 GT智遊特仕版出現了彷彿正為解惑而來，於2020年第四季LUXGEN出奇發表了U6 GT智遊特仕版，不僅延續既有的1.8升渦輪增壓引擎與正規SUV寬裕格局，同時升級BSD盲點偵測系統及RCTA後方車側警示系統，最重要的是，還掛出了舊換新補助後只要69.8萬元的驚死人牌價，這下子，預算70萬元也有地地道道的SUV可以開，至於那些NISSAN KICKS之類的CUV，留給小倆口耍帥更實在！
U6 GT給你自由大生活事實上，自2020年8月NISSAN LIVINA正式停產後，空間掛帥的機能性車款在70萬元級市場早已出現真空帶，而LUXGEN U6 GT智遊特仕版佔據了上駟對下駟的制高點，憑藉純正SUV的闊綽格局，4,630mm車長與2,720mm軸距較之同級的HONDA CR-V(4,625mm/2,660mm)與FORD KUGA(4,614mm/2,710mm)甚至還要更豪氣，更別說車長與軸距各自僅有4,295mm與2,620mm的CUV擔當NISSAN KICKS了，論空間舒適與彈性全然沒可能與LUXGEN U6 GT匹敵，若為對應家庭用途如嬰兒推車、兒童安全座、量販賣場購物乃至露營、單車等休閒需求，具備正統SUV身份的U6 GT智遊特仕版顯然更適合你的生活。
除此之外LUXGEN U6 GT智遊特仕版還具備十足競爭力，首先1.8升渦輪增壓引擎帶來的202匹與32.6公斤米澎湃輸出級距內根本難逢對手，那種豐沛的加速力道試過踩過保證念念不忘，而精心調效得軟硬適中的底盤與懸吊，也確保U6 GT相較於SUV或CUV對手最盎然濃郁的駕馭魅力，最重要的是在配置面上，U6 GT智遊特仕版同樣專注於品牌引以為傲的智慧科技，諸如12吋直立式多功能觸控螢幕、行車AR影像、APA智駕輔助停車、開門防撞系統、BSD盲點偵測以及RCTA後方車側警示等享樂與安全配備一應俱全，如以價格相仿的CUV而言，欣勝或樂勝只算得上最謙虛的敘述而已。
當然如果還想要更頂天的配備，在U6 GT智遊特仕版之上還有U6 GT AR環景版可選，想要更狂猛的駕馭樂趣？可別忘記U6 GT220於山道、賽道曾帶給我們無止盡的歡愉，也因此，無論從理性面的預算角度出發，或者是純粹感性面的馳騁魅力，LUXGEN U6 GT車系依舊帶來滿滿產品競爭力，而在舊換新售價70萬元內的U6 GT智遊特仕版發表後，凡此一切優勢更被襯得份外鮮明。