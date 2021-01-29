這樣柴對味！再試駕PEUGEOT 3008 / 5008 1.5L BlueHDi

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有一種美，叫PEUGEOT SUV的美我們不斷討論法式設計美感，聽來彷彿抽象但實則根本應然，因為所謂的美，憑的全是歷史與文化所堆砌出的鑑賞及創造力，於是乎，透過數百年人文與藝術品味的淬煉，如同PEUGEOT般殿堂級法國匠藝，理當走在時尚脈動最前端。 了不起的地方在於，SUV其實不算好設計的車款，理由有三，其一為著跨界重心墊高，因此難比既定印象中帥車的低趴氣勢；其二在於車體乃為服務空間而來，高高胖胖的輪廓與低矮修長的帥車不易做出聯想；其三SUV的雙廂造型不利延伸C/D柱傾角線條，更容易帶來尾大不甩的笨重觀感。總之要設計出一款討喜又雋永的SUV，仔細想想，簡直堪比登天難。 但PEUGEOT就是有辦法化工具為工藝，將技術變作藝術，只需幾筆線條勾勒，幾道鬼斧神工刻痕延伸，形塑人人驚艷的家族設計元素倒還其次，重點更在美到不可方物即刻幻化當代藝術，由此而來每輛PEUGEOT不僅開得坐得樂趣盎然體貼備至，單用看的更是氣質別具有型有款，想一舉兼容日常便利與生活美學，捨PEUGEOT SUV車壇還有其誰？
PEUGEOT 3008 1.5L BlueHDi就拿3008來說好了，要說它稜角銳利卻方中帶圓，想看它圓潤渾厚則顯然玲瓏有緻，儘管依舊保有SUV的大空間與多機能，整輛車卻全無家庭休旅的臃腫懶散，只見PEUGEOT就鈑件將之拉出兩道深邃的輪拱折線，配上如獅眼般精悍的眼神以及充滿張力的前後保桿、車身下半曲線與鋁圈造型，無論停著跑著，都給人強烈的貓科動物的蟄伏觀感，蓄勢待發，當然洋溢奔放動感。 但我們愛PEUGEOT，就愛它絕非虛有其表的內涵，這部分無論坐進第二代PEUGEOT i-Cockpit®座艙中端凝撫觸那絕佳質感的設計，或是感受舒適卻又科技程度非凡的人車介面，甚至是透過諸如ACC主動式定速巡航、ASB主動式煞車輔助、FCW前方碰撞預警、ISA智慧型速率調整以及LKA車道維持輔助等ADAS先進駕駛輔助機制而來的信賴與體貼，都能一而再的深刻感受，與此同時寬敞的乘坐與置物空間及隨處可見的便利設計，更在滿足視覺美感的同時，符應家庭用途的一切需求。
PEUGEOT 5008 1.5L BlueHDi至於同場現身的5008，又是汽車美學的另頁活教材，在七人座的闊綽格局架構下，偌大的車體全然不顯呆板，而營造出一派俐落動感，與3008不同的是，儘管依舊保有漂亮且性感的肌理線條，然設計師卻以更大量的鍍鉻手法，提供5008 更安定和諧的視覺效果，以對應旗艦級SUV的氣質與氣勢，並創造出與3008一靜一動的差異化設定，帶出品牌向來予人活潑多變的精彩創意。 車室中，同以第二代PEUGEOT i-Cockpit®為宗旨的座艙質感與設計依舊好到不像兩百萬元內級距，叫戰德國豪華上級車款全然無需謙虛，舉目所及幾乎皆為觸感細緻的軟質膠料以及類金屬材質點綴，而寬敞且多變的三排空間以及應有盡有的先進/基本安全與享受配備更是5008教人愛不釋手的理由，試想平常上下班依舊保有帥氣優雅品味，週末假日隨即幻化三代出遊的幸福空間，畢其功於一役簡直再完美不過。
SUV就該大扭力！不過對於法國車，除了美感與設計之外我們一向貪婪而習慣要得更多，資優生總期待考更高分，無論對於3008 或5008 ，也總希望忠實體現那份法系車特有的爽暢，對此讓人感到興致勃勃的，當然是全新擺進車頭裡的1.5L BlueHDi橫置直列四缸渦輪增壓柴油引擎，其以1,750轉下的30.6公斤米搭配EAT8多模式8速手自排變速系統，創造出輕快流暢的加速感受，那種柴油引擎所特有的紮實推力，無論對應3008 或5008，都讓車身彈射而出的態勢同樣毫不拖泥帶水，甚至帶來幾許熱血意象，再加上因而得來低廉的油耗與稅金支 出，還配上法國人特調的明快轉向與彎中身手，沒多想，彷彿又回到年輕時山路盡享法系掀背的痛快，而根本忘卻後頭還有寬敞舒適的五人甚至七人共乘大空間。
玩到這裡，也讓我們再次確信既然要開歐系SUV，就該配上這般運轉細膩的柴油發動機，畢竟要載得下更多難免車身更大也更重，此刻峰值扭力的高低與輸出時機，便成決定SUV好不好開的關鍵，更別說當滿載家人或親友，又得往山裡跑海邊去的當口，高扭矩的牽引力此刻更顯重要性，再加上優異的底盤與懸吊設定，確保彎進彎出不會搖來晃去，這麼一來，除了3008 / 5008 1.5L BlueHDi，還有誰更完整滿足你的需求與渴望？