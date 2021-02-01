名導吳乙峰涉性騷擾 桃園文化局：未來標案評審會有判斷
新頭殼newtalk
2021-02-01 21:49:37
紀錄片名導演吳乙峰涉及性騷擾案，經沉默多日後，他發出聲明道歉，由於發生地點則是桃園市文化局委託的營隊，文化局今（31）日鼓勵受騷擾當事人報案或尋求司法途徑保護。不過，吳導的行為不屬於採購法黑名單要件，文化局不能拒絕他往後投標，但他相信，這已影響微光影像的形象，評審委員也會有所判斷。
吳乙峰涉及性騷擾疑雲逐漸明朗。他所創立的微光影像公司昨日代發他的道歉信指出，他在擔任2020桃園城市紀錄片徵選暨培訓課程總導師期間，在課程開始因私下不當的訊息內容與對話，造成該學員感到騷擾而對課程上課感到不安，且未在第一時間承認錯誤，造成該學員的後續傷害，深感內疚及抱歉。吳乙峰說，他深切檢討，決定未來一生將不再從事紀錄片教學工作。而他也保證從此永遠不再承接任何與紀錄片教學相關的業務或擔任任何職務，以示負責。吳乙峰說，對在事件中受到傷害的當事人及公司同仁，他由衷表達最深的歉意，也向因此次事件而受到影響的所有人致歉，他也會深刻反省和誠實面對。也對這段期間造成的紛擾，再度致歉。而吳乙峰涉及性騷擾一事似乎是慣犯，他更早創立的全景映像工作室同仁也發表共同聲明表示，他們當初缺乏勇氣，對於受害的女學員深感抱歉，因此決定對吳乙峰的「重複犯行」提出共同聲明。共同聲明表示，「2004 年，我們發現吳乙峰有長達五、六年時間，在全景開辦的紀錄片課程與他任教的南藝大研究所涉及多起性騷擾及一件意圖性侵女學生事件，在經過謹慎的查訪後，為顧及受害者的隱私與避免二次傷害而沒有將吳乙峰的犯行公諸於社會，僅將吳乙峰從全景開除，並通報教育部啟動校內性平調查，將吳乙峰列入不適任教師，終身不得在學校任教」。聲明指出，「全景因此事件而決議解散前，吳乙峰承諾不再從事紀錄片教學，並答應接受心理治療。不幸在多年後，同樣事件持續發生在紀錄片教學活動中，顯見吳乙峰重施故技完全未遵守承諾。今日看到同樣事件再次發生，對此我們深感愧疚，並深切反省當年未對社會公開吳乙峰的犯行，其實也是一種共犯」。全景前員工 李中旺 郭笑芸 蔡靜茹 黃淑梅 楊重鳴 李雅芬 林秀華 陳亮丰 林錦慧 鞠躬 2021年1月30日這些年來，吳導的活動重心之一在桃園，他創辦的微光影像有限公司這些年參與的政府標案，除了少數是宜蘭縣政府外，其他都是桃園市政府，也多是限制性招標。從2016-2020年，從桃園市一共承攬7,634萬元，多數標案都是與紀錄片營隊相關。以2020年4月為例，決標金額7,800,000 元，參與投標1家；2020年2月，決標金額17,500,000元 ，參與投標2家。2016年以招標日期為主，微光一共拿到了桃園市2,750萬元標案，為歷年之最。11月，決標金額11,800,000元，參與投標1家；4月，決標金額6,800,000元 ，參與投標2家；3月，決標金額8,400,000 元，參與投標6家。對於這個性騷擾案，桃園市文化局文創影視科科長陳瑋鴻受訪表示，這個案子他們上個星期有去瞭解、調查。基本上，他們文化局鼓勵當事人報案或尋求司法途徑保護。至於微光影像去年承攬的營隊，陳瑋鴻表示，去年執行的案子已經結束了。對於未來是否會影響到微光影像承攬桃園市文化局的案子，陳瑋鴻表示，因為這個並非採購法黑名單的條件，政府依法不能拒絕他們投標；但吳乙峰此事已經影響到他們的形象，相信評審們會做判斷。