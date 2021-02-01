年省百萬電費 高市府為312家中低收入戶點燈
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-01 20:24:42
高雄市經發局於107年到109年間配合經濟部推動「縣市共推住商節電計畫」，不僅補助住商業者汰換老舊耗能之電冰箱、冷氣及燈具，累計節省1.4億kWh電力、減少7萬噸二氧化碳排放，更聯手社會局、里長協助中低收入戶免費更換節能燈具，3年來共幫助312戶汰換近3,000組燈具、省下逾100萬電費，讓受惠家戶直呼：「就甘心！」
「市府不僅拚經濟、省能源，更要顧弱勢！」高雄市經發局長廖泰翔指出，「縣市共推住商節電計畫」分為3大執行內容，包含「基礎工作」推動稽查、宣導及建立志工團隊；「設備汰換與智慧用電」針對中、大型場域小於71kw的無風管冷氣、燈具補助汰換並協助導入能源管理；「因地制宜」則針對機關、學校、服務業和住宅之電梯、空調、冰箱、氣簾等設備補助，3年間累計節省1.4億kWh電力、減少7萬噸二氧化碳排放，相當於74座都會公園的吸收量。廖泰翔表示，其中「因地制宜」計畫特別與社會局合作，針對全市中低收入戶提供免費燈具汰換服務，3年來共幫助312戶汰換近3,000組燈具，不僅為他們點亮一盞燈，更讓這些家戶每年合計省下逾100萬元的電費，為他們打造既明亮、安全又節能的生活環境。「環境太暗不僅行動不便，甚至連東西都會被偷！」左營區廟東里長謝惠娟指出，里內的中低收入戶以老年人居多，例如獨居的陳爺爺家中環境昏暗，不僅常常差點跌倒，里內巡守隊夜間巡邏時也得擔心自身安全，因為環境太暗連監視器也照不到，甚至連東西都會被偷。「感謝市府協助汰換燈具，讓弱勢家戶能安心過好年，夜間巡邏時也安心多了。」「剛開始常常被當成詐騙集團阿！」自107年起配合經發局協助弱勢家庭LED燈具汰換的百嘉興業負責人陳俊中笑說，去電聯繫時民眾聽到說要免費幫忙更換燈具時，常常當成是詐騙集團直接掛電話，而且符合資格的家庭多半位於相對偏僻地區或山地原鄉，常常一天跑下來光油資都不符成本，有時看到真的需要幫忙的家庭，還自掏腰包提供電鍋、白米等民生物資，「但能為社會盡一點心力，一切都值得了。」經發局表示，目前計畫已結束，未來將持續與經濟部爭取相關經費，持續推動節能及社會關懷計畫，以實際行動擴大影響力，促進企業與社會良善的循環。