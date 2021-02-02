特企／THERMOS 膳魔師　柴語錄保溫瓶全新登場

擁有德國百年工藝的全球保溫瓶領導品牌THERMOS 膳魔師感同身受國人的忙碌和壓力，「感到療癒」的心情已成為人人所追求的日常小確幸，再加上今年又因疫情關係無法出國，悶壞的心情使得民眾越來越需要生活中的療癒感！膳魔師全新推出柴語錄系列保溫瓶於各大通路上市，瓶身設計以各種日本祭典文化營造出國氛圍，是農曆年前首波強勢主打商品，搭配耍廢有理的廢柴語錄，說出大家心裡話，給消費者滿滿的療癒！

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柴語錄以廢柴形象的負能量LINE貼圖為消費者所熟知，反應現代人在日常忙碌辛勞中，偶爾享受小確幸的生活；透過主角「廢柴」與朋友們的故事，描繪上班族日常，可愛又療癒的風格，受到廣大粉絲的喜愛。膳魔師首次與柴語錄聯名推出全新真空保溫瓶系列，杯身外觀以可愛的「廢柴」為主體，搭配上「廢柴穿和服看日本祭典煙火」、「廢柴與朋友在櫻花樹下野餐」、「泡湯是廢柴最佳放鬆身心的秘訣」等情境設計，讓消費者彷彿置身在日本各種浪漫風情中，為疫情之下煩悶的生活帶來無限的療癒。就讓膳魔師帶著大家跟柴柴一起在生活裡喘口氣吧!

有一種療癒是「給我滿滿負能量」，同理心更能打動人心，需要被療癒時，我們總會希望有人能夠懂得我們的處境，或是能夠讓我們好好傾訴抱怨一番。除了杯身打造日本情境的精心設計外，膳魔師更在社群上展現創意，由上班族平常會遇到的生活瑣事，製作了不同的「負能量柴語錄」，例如「這個世道什麼都沒漲，除了我的體重」、「只要我肯努力，沒有什麼事情是我搞不砸的」，透過幽默、令人會心一笑的創意，要告訴大家：「膳魔師懂你，帶來柴語錄系列保溫瓶給你精神慰藉，暖身更暖心」。柴語錄系列保溫瓶得到廣大粉絲的迴響，也成功引起消費者的興趣。

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為歡慶皇冠金屬51週年，1月21日至2月1日商品全面8折優惠，購買THERMOS 膳魔師即享滿額現抵優惠，單筆發票金額滿3,300元，即可現抵300元，滿額再享更多獨家好禮。身為柴柴控消費者千萬不要錯過，把握機會把THERMOS 膳魔師柴語錄保溫瓶帶回家！