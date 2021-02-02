特企／柯叔元、薛仕凌各顯魅力　詮釋CITIZEN時尚配色

CITIZEN於1918年創社至今從第一只懷錶作為起點、第一只防水的機械腕錶、第一只光動能腕錶以及第一只電波對時錶，回顧製錶時間軸每一款機芯與技術已成為CITIZEN的經典招牌，2021年春季CITIZEN以好口碑且具實用性的兩款經典腕錶，正能量動儲紳士機械腕錶與光動能全球電波對時腕錶換上耳目一新的時尚配色與新穎設計，讓全台男仕在2021年初換上新錶情!

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戲劇雙帥難以抵擋的時尚錶情

CITIZEN今日舉辦2021年春季男錶記者會，台灣戲劇雙帥 柯叔元先生、薛仕凌先生受邀以CITIZEN品牌之友身分站台。柯叔元先生對於今天所配戴正能量動儲紳士機械腕錶NB3001-61M一見傾心，這陣子日常私生活配戴，時時刻刻被深藍色的面盤牢牢抓住目光，並表示藍色是一種經典色，是選擇腕錶的首選，因為藍色面盤既特別又耐看，不但能突顯個人風格，百搭更是喜愛的原因，最重要的是機械腕錶需要透過上鍊給于能量，對柯叔元先生而言腕錶不單單是工具更是具有靈魂的日常夥伴。

一窺正能量動儲紳士機械腕錶，日本精湛工藝匠心魂流動在每一處細節，整只腕錶以CITIZEN獨家的Duratect表面硬化技術，腕錶不僅更不易磨損且更閃耀、時針與分針採用俐落的太妃針(Dauphine)設計，巧妙地將折線兩側以霧面及亮面呈現，秒針滑動間的高貴質感油然而生，落於六點鐘小錶盤同心圓拋光的金屬環之中顯示24小時制，10點鐘位置以金屬扇形弧線畫出動力儲存顯示，細節處理盡顯日本工藝的光芒，單面防眩光雙球面藍寶石玻璃不只實用更展現洗鍊的男仕魅力。「正能量動儲機械紳士腕錶」絕對是同樣的價格級距中CP值高的機械腕錶首選。

薛仕凌先生個人的潮流風尚詮釋渾厚黑色光澤的光動能全球電波對時腕錶AT8205-83E，因此碳黑色腕錶，及金屬時針分針透過光線折射出隱藏的激光綠色澤，成為他日常型男穿搭的關鍵配件。CITIZEN光動能全球電波腕錶的便利性，也是成為型男必收的腕錶，由於現代人的生活緊湊，滿滿schedule的生活步調，擁有一只便利的光動能腕錶，免去定期更換電池，享受拋開時間束縛，即使兩三天因拍戲不配戴，也不會停止運轉，不再怕手錶停工，實用的時間功能如電波對時，萬年曆，全球26個城市時間，星期顯示，無論何地完美掌握任何時刻，而電量等級顯示，讓薛仕凌先生隨時可以check手錶目前電量，帥度不斷電!

做錶專家考驗 祈福正能量新年

兩位硬底子演員今天擔任CITIZEN品牌之友之外，另外擔任的角色製錶專家，經過CITIZEN秘密特訓，現場大考驗兩位手錶各部零件的專有名詞，更展彼此專長以台語及英文應答主持人海芬的考驗，柯叔元立即以流利的台語回答出”秒針”、”錶耳”以及當天的重點商品”機械腕錶”台語，薛仕凌也以英文順利回答出”錶帶”、”錶冠”與CITIZEN經典招牌機芯功能”光動能全球電波腕錶”的英文，做錶專家名符其實!

適逢農曆年前，CITIZEN總經理 渡邉 将人先生邀請兩位一起進行日本的祈福儀式”鏡開儀式”、敲下的瞬間一起喊出”Yosho!”期盼全世界來年都能越來越好，心存CITIZEN品牌精神Better Starts Now!此刻的正能量都是更好的未來的養分!