新北市文化季刊從寺廟出發 全新角度看待熟悉的宗教事物
記者陳志仁/新北報導
2021-02-03 15:32:44｜2021-02-03 15:37:33
正逢農曆年前出刊的《新北市文化》季刊，以應景的「在新北拜拜」，推出屬於新北市獨有的在地專題；有別於長輩習慣到住家附近的寺廟，拜拜問事，跟鄰里聊天，這些新世代創作者帶領讀者看到他們獨特的觀察角度和創作力量，原來「在新北拜拜」可以這麼不一樣。
新北市政府文化局指出，本期從寺廟主題出發，進而關注地方創生，見證熱血青年投入心力，重新演繹地方；例如三峽祖師廟旁長大的三峽子弟林峻丞，放棄電視台光鮮亮麗的工作，回鄉創立甘樂文創，從地方刊物起步，幾年後創立「禾乃川豆製所」，發展出「合習聚落」，平面設計師兼插畫家角斯融合Ｑ版畫風，以《寶島搜神》看到眾神的新視覺形象。此外，2020年創辦的地方刊物《新莊騷》，認真思考新莊知名的廟街，應該自然淘汰，還是死裡求生？最後用刊物匯聚地方的美好事物，還有全台最狂宮廟小編，蘆洲受玄宮網路小編接受專訪，不藏私分享社區神壇翻紅的網路經營術；這些在宮廟現場努力著的創作者，都跟傳統有聯繫，卻是新創作的實踐者，可說是新北地方創生的代表案例。文化局長龔雅雯表示，「與其說我們在報導寺廟活動，不如說我們在意人們跟宗教的生活連結，希望多了解老一輩對宗教的傳承，同時關注年輕創作者咀嚼傳統再創造的作品！」以全新的角度看待我們熟悉的宗教事物；農曆新年即將到來，推薦大家找時間去住家附近寺廟參拜（或教會祈願），跟神明回報過去一年的近況，為未來祈福。