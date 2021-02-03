開發金完成收購中壽21.13%股權 綜合持股過半達55.95%
記者顏真真/台北報導
2021-02-03 17:30:41
中華開發金控今（3）日公告完成公開收購中國人壽21.13%股權案，且參與應賣股數超過預定股數，而加計開發金及其子公司凱基證券已持有的中壽股份，綜合持股比例將達55.95%，中壽將正式成為開發金持股過半的子公司。
開發金去（2020）年11月27日宣布以公開收購方式轉投資中壽21.13%已發行股份，並於1月8日至2月2日進行收購，而且公平會也通過不禁止公開收購人與中壽結合外，最後一項成就條件為收購數量需達中壽已發行股份5%，亦已於1月28日達成。而至2月2日收購期間屆滿，參與應賣比例為25.76%，開發金順利完成收購中壽21.13%股權，加計開發金及其子公司凱基證券已持有的中壽股份，綜合持股比例將達55.95%，順利完成持股過半目標。開發金表示，這次公開收購價格為每股新台幣23.6元，因這次非全數收購，參與應賣比例25.76%超過預定收購比例21.13%，將以公開收購說明書載明的計算方式依比例向應賣人購買。參與這次收購舫中壽股東的應賣款項將於公開收購期間屆滿日（即2月2日）後5個營業日內（即2月9日前），以匯款或支票支付。至於超過預定收購數量部分，由統一證券的「統一綜合證券股份有限公司公開收購專戶」於收購期間屆滿日後次一營業日（即2月3日）轉撥回各應賣人的原證券集中保管劃撥帳戶。開發金發言人張立荃指出，開發金自2017年9月將中壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投/私募股權4大獲利平台的金控公司。近年來，中壽績效卓越，對開發金獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。張立荃強調，未來開發金各子公司將進行更全方位的合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，成為員工的最佳選擇，進一步建立開發金控在企業永續責任（ESG）的領先地位。