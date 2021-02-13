美食巷仔內／外脆內軟滿滿青蔥 東北蔥花大餅台灣飄香
記者李春台／桃園報導
2021-02-13 07:00:00
料理師傅的手藝有時候就像是一顆流落異鄉的種子，落地了，就生根長出了回憶中故鄉的美食滋味了。桃園仲平黃昏市場有一位李大哥，十多年前偶然一次機會在市場裡嚐到「東北蔥花大餅」的味道，入口咬下的剎那居然讓他興起了轉行的念頭，這一轉就快要20年過去。他師父的師父是一位來自東北哈爾濱的榮民，他牢記製作東北蔥花大餅的手藝和配方，如今每天在各個不同的市場間穿梭，延續這種滿滿麵香和蔥香四溢的東北大餅口味。
2003年SARS疫情在台灣掀起一波巨大的衝擊，當年經營便當生意的李大哥業績一夕之間由每天3萬多掉到1萬左右。那陣子夫妻的便當店撐的很辛苦，卻在一個偶然的機會在附近的市場嚐到了「東北蔥花大餅」的滋味。有生意頭腦的李大哥深深覺得大餅的滋味好，商機也大。因此暗中觀察大餅攤的生意將近1個月後，他精算出每日營業額之後，決心轉行拜師學藝。他的師父師承另一位來自大陸哈爾濱的榮民，這位老榮民來台灣之後只收了三位徒弟，因此他說他們這各門派在台灣有3條線在傳承。李大哥學了手藝，也將麵團的配方花錢買了下來，但是經過一段時間市場的試煉之後，他依照自己的想法和顧客的回饋，將麵團的配方做了些許的調整，讓外皮更酥脆，內層更鬆軟，更符合台灣人的口味。李大哥強調，大餅好吃的關鍵有兩處，一個是麵團的發酵，另一個則是餡料的選擇。要做出完美比例發酵是當的麵團，必須依照四季氣溫、濕度調整水分比例，更必須要注意發酵時的溫度。他說夏天氣溫高最不容易控制，往往必須加入冰塊來讓麵糰「冷靜」，否則發過頭，大餅入口會有酸味，麵香就會被蓋過去。再來就是主要的餡料-青蔥。李大哥說，要捨得放蔥，大餅咬開瞬間才會爆出滿滿的蔥香味。 老闆娘說，原本只有青蔥口味的大餅，後來為了迎合年輕人的喜好，加進了起士衍生出了蔥花起士、玉米起士和火腿起士等等口味。除了起士系列，還有紅豆、南瓜、黑糖和椰香總共8種口味的大餅。當年東北老師傅的手藝，傳到台灣李大哥手裡，真的算得上是「發揚光大」了。除了大餅，李大哥還有自製豆漿也很受顧客喜愛。豆漿有黃豆和黑豆兩種，黑豆漿限量，所以經常一開店沒多久就賣完了。老闆娘溫馨提醒喜歡大餅的朋友，大餅買回家如果吃不完可以冷凍，解凍之後用電鍋或是烤箱稍稍加熱，就可以回復剛出爐的口感和香氣了。另外，有些老顧客還曾經要求他們製作完全不放餡料的純麵大餅，也曾有人拿來自己加種的韭菜，做成韭菜口味的大餅，味道都非常特殊好吃。李大哥說，目前星期一、星期四在同安街黃昏市場，星期二、星期日在仲平黃昏市場，星期三在中原大學附近的中北黃昏市場，星期五和六則休息，在家陪孫子。如果你也喜歡享受這種外酥內軟蔥香四溢的大餅，可以看好時間，到上面這三處黃昏市場去嚐嚐李大哥的手藝。感受一下從東北哈爾濱飄洋過海到台灣落地生根的好味道。