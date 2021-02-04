DS Automobiles推出全新插電掀背DS 4
Carture 車勢文化
2021-02-04 11:25:20
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有一段時間未有動作的DS Automobiles，於2020年開始便陸續有新車安排規劃，在2020年日內瓦車展時發表品牌旗艦房車DS 9，年底則預告2021年初會帶來掀背車DS 4，而關於DS 4原廠也在日前於官網進行發表。 首先在外觀方面DS Automobiles設計無庸置疑，DS 4採用品牌最新設計語彙，寬大俐落的水箱護罩與細扁但卻有神的矩陣式LED頭燈及筆直L型日行燈，勾勒出高貴優雅樣貌。4,400mm×1,830mm×1,470mm車身尺碼在鈑件折線比例拿捏得宜設計下，帶來緊湊運動又不失氣度的身形，圓潤中帶些許剛硬的車尾更散發出性感美型。
DS 4是基於EMP2平台打造，但在設計則有高達70%是全新或專屬零件，動力方面DS 4搭載1.6升PureTech渦輪引擎，具有180hp最大馬力，另外透過可輸出110hp馬力電動馬達輔助，共計可提供225hp綜效馬力及50公里純電行駛能力。除了PHEV系統，DS 4也有提供PureTech 130/180與130hp馬力的BlueHDi系統。
座艙部分DS 4設計相當簡單，除空調採按鍵設計外，其餘則由數位儀表與10吋中控螢幕構成，在看似平凡無奇的設計，DS 4中控系統卻是配置最新DS Iris System系統，除了具有多項功能程式語新操作介面外亦具備語音聲控功能，另外搭配排檔桿前方的5吋DS Smart Touch螢幕，讓駕駛僅需透過觸控手勢就能操作中控。 至於智慧駕駛方面DS 4具備Level 2伴自動駕駛能力，除了基本車距定速控制、車道維持，還具備超車、彎道速度調節與依道路速限主動調整功能。另外DS 4也配置Night Vision夜視系統，透過紅外線攝影鏡頭能偵測200m外物體，當於夜晚或視野不佳環境中能給予即時警告。
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