NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

DS Automobiles推出全新插電掀背DS 4

Carture 車勢文化

2021-02-04 11:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
DS Automobiles於2020年12月實就已預告將會在2021年初帶來DS 4，如今這款搭載EMP2平台插電系統的DS 4也在日期於官網發布，除了動力系統內裝設計與科技配備也是DS 4另一重點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有一段時間未有動作的DS Automobiles，於2020年開始便陸續有新車安排規劃，在2020年日內瓦車展時發表品牌旗艦房車DS 9，年底則預告2021年初會帶來掀背車DS 4，而關於DS 4原廠也在日前於官網進行發表。
首先在外觀方面DS Automobiles設計無庸置疑，DS 4採用品牌最新設計語彙，寬大俐落的水箱護罩與細扁但卻有神的矩陣式LED頭燈及筆直L型日行燈，勾勒出高貴優雅樣貌。4,400mm×1,830mm×1,470mm車身尺碼在鈑件折線比例拿捏得宜設計下，帶來緊湊運動又不失氣度的身形，圓潤中帶些許剛硬的車尾更散發出性感美型。
DS 4外觀採用最新設計，有著與DS 7 Crossback相似的樣貌。
DS 4外觀採用最新設計，有著與DS 7 Crossback相似的樣貌。
DS 4適中的線條比例刻畫出圓潤帶剛硬身形。
DS 4適中的線條比例刻畫出圓潤帶剛硬身形。
DS 4是基於EMP2平台打造，但在設計則有高達70%是全新或專屬零件，動力方面DS 4搭載1.6升PureTech渦輪引擎，具有180hp最大馬力，另外透過可輸出110hp馬力電動馬達輔助，共計可提供225hp綜效馬力及50公里純電行駛能力。除了PHEV系統，DS 4也有提供PureTech 130/180與130hp馬力的BlueHDi系統。
DS 4搭載PHEV系統，具有225hp綜效馬力及50公里純電行駛能力。
DS 4搭載PHEV系統，具有225hp綜效馬力及50公里純電行駛能力。
座艙部分DS 4設計相當簡單，除空調採按鍵設計外，其餘則由數位儀表與10吋中控螢幕構成，在看似平凡無奇的設計，DS 4中控系統卻是配置最新DS Iris System系統，除了具有多項功能程式語新操作介面外亦具備語音聲控功能，另外搭配排檔桿前方的5吋DS Smart Touch螢幕，讓駕駛僅需透過觸控手勢就能操作中控。
至於智慧駕駛方面DS 4具備Level 2伴自動駕駛能力，除了基本車距定速控制、車道維持，還具備超車、彎道速度調節與依道路速限主動調整功能。另外DS 4也配置Night Vision夜視系統，透過紅外線攝影鏡頭能偵測200m外物體，當於夜晚或視野不佳環境中能給予即時警告。
DS 4中控採用最新DS Iris System系統。
DS 4中控採用最新DS Iris System系統。

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.11%18.89%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
44.69%55.31%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
40.19%59.81%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
77.78%22.22%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀