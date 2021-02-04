今晚不用點，Land Rover Deferder 110 P300 HSE給你越野、公路滿漢大全餐！〈試駕〉
Carture 車勢文化
2021-02-04 13:55:20
▲ （圖／Carture 車勢文化）
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▲ （圖／Carture 車勢文化）
Land Rover Deferder無疑是世界上最具代表性的越野車之一，自1948年以Series I身分問世，到1990年定名為Deferder，再到2016年初代Deferder停產，創造許多傳奇故事，而當2016年首代Deferder停產，許多越野迷們開始惆悵著新一代何時會來？又會以什麼樣貌現身？終於，2019年法蘭克福車展中新一代Deferder問世，以前衛扮相加上滿滿的科技配備，與原本的粗獷、原始風格大為不同，瞬間似乎全世界的死忠車迷都驚呆了！
但新Deferder在發表後，2020年於全球各地區陸續上市，在武肺疫情衝擊下，仍接單接到爆表，而台灣市場也終於在2021年首周正式引進上市！ 新Deferder在細節設計上還是保有一貫的設計元素。 × 新Deferder在細節設計上還是保有一貫的設計元素。 全面前衛化也不忘經典
其實早在新Deferder上市前，2020年底Jaguar Land Rover Taiwan就已經安排媒體搶先試駕；相信在新Deferder於2019年發表時，就對它的外型改變感到驚艷，對部分死忠本格派的車迷來說，可能都會覺得新Deferder變得太過前衛，失去了原本的原始風格，但更多原本不那麼認識Deferder的消費者，應該都會覺得這台SUV真是帥翻了；其實，就算新Deferder在造型上整個大幅躍進，一些基本的元素還是有所保留，包括：從Series II便開始採用的“Barrel Side”桶形腰線，建構出基礎輪廓，加上獨特的圓形頭燈、前後短懸設定、側開式尾門、外掛式備胎，以及LED方形尾燈等設計，都還是可以看見延續Deferder血脈的影子。
新Deferder外型全面前衛化，可吸引更多新時代消費者青睞。 × 新Deferder外型全面前衛化，可吸引更多新時代消費者青睞。 新Deferder的座艙在數位化、科技化的同時，還是利用飾板、螺絲釘外漏等元素來營造越野車風格。 進入座艙，整體改變幅度不下於外觀設計，尤其在高質感的堆疊上，新Deferder嚴然就是輛豪華SUV，車內大量使用真皮包覆，全然跳脫原本的原始硬派設計，不過如同外觀，依舊還是加入了一些經典元素，以及維持該有的耐用度與機能性，其中雙橫樑結構中控台與DEFENDER徽飾鎂合金面板、散發粗曠風格的外露式鉚釘都是向經典致敬的設計，另外使用耐磨織品內裝材質與防水橡膠地板等部品來提供越野時的耐髒機能，在座椅配置上，也具有五人座與七人座可選擇。 × 新Deferder的座艙在數位化、科技化的同時，還是利用飾板、螺絲釘外漏等元素來營造越野車風格。 新Deferder 110車型有五人座或七人座可選擇，椅背全數使用防水防刮材質，鋪平後可創造最大1563公升的容積，並且在行李廂側邊也有氣壓懸吊高低調整介面，可便於降低車高，上下行李。 × 新Deferder 110車型有五人座或七人座可選擇，椅背全數使用防水防刮材質，鋪平後可創造最大1563公升的容積，並且在行李廂側邊也有氣壓懸吊高低調整介面，可便於降低車高，上下行李。 全面數位化、科技化，配備滿檔
而新Deferder推出後，最為讓人感到驚訝的部分，是全面數位化與電子化，幾乎當前你想得到的數位化設計與電子輔助系統，在新Deferder上通通看得見，多到琳瑯滿目，過去的Deferder即為原始，除了到後期為了安全，加了ABS、ESP等，幾乎沒有什麼電子輔助系統，早期更是全然的機械化，但新Deferder則是完全走向另一個極端，Land Rover認為也許過去的Deferder十分為硬派車迷歌頌，但車廠中就得要營利，舊款Deferder真的不是一輛一般人可以天天開的車，終究要向數位化、科技化的路線靠攏，才能吸引更多消費者青睞；而本次試駕的Deferder 110 P300 HSE，配備真的是給到滿出來，很少試台車會感覺車廠是不是給太多了，好像少一些也OK呀！
引進台灣的新Deferder 110 P300 HSE配備豐富到有點驚人，包括：12.3吋數位儀錶、採用10吋高畫質中央觸控顯示幕的最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統、三區恆溫空調、抬頭顯示器、電子數位後視鏡、全景天窗、Meridian 700W音響、第三排獨立空調風量調整等，洋洋灑灑，一應具全。 首先，新Defender全新搭載Jaguar Land Rover集團最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，採用10吋高畫質中央觸控顯示幕，強調簡約直覺的操作介面結合更快的反應速度，超過90%的常用功能可在兩次觸控之間完成，只是在試駕時，車剛抵台，中文化軟體還未完全更新，使用時出現一些BUG，無法完全體驗該系統的操作便利性，還有待日後再試。再來，新Defender全車系同時標配12.3吋全數位化HD虛擬儀錶板與先進的ClearSight電子後視鏡，不僅可提供非常完整的行車資訊，當行李或後座乘客擋住視野時，能透過電子後視鏡的即時視訊顯示車後影像，確保駕駛能清楚掌握後方動態，自Ranger Rover Evoque首次試到電子後視鏡後，深深感受到它的便利性，尤其是雨天時，再也不用擔心後窗的雨滴，影響了辨識性。 × 引進台灣的新Deferder 110 P300 HSE配備豐富到有點驚人，包括：12.3吋數位儀錶、採用10吋高畫質中央觸控顯示幕的最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統、三區恆溫空調、抬頭顯示器、電子數位後視鏡、全景天窗、Meridian 700W音響、第三排獨立空調風量調整等，洋洋灑灑，一應具全。 Deferder 110 P300 HSE雙前座配置具通風/加熱功能的14向電動座椅，第二排座椅也具備前後滑移與椅背傾斜角度可調功能，並且每一個座位都有電源插座，尤其第二排除了中央鞍座下方，連前座椅背上都有USB插座，簡直就是一輛為充電恐慌者設計的車。 而新Defender全車系標配Apple CarPlay與Android Auto連線套件，可供車主隨時保持連線，輕鬆使用智慧型手機的導航、音樂與各項連線功能，然後試駕的Deferder 110 P300 HSE還標配700W的Meridian音響系統；此外，Land Rover的工程師是不是有充電恐懼症，除了無線充電功能需選配，全車每一個座位都有USB連接埠或12V電源插座，甚至連前座椅背上都有USB，車上乘客再也不需要擔心手機沒得充電的問題。 × Deferder 110 P300 HSE雙前座配置具通風/加熱功能的14向電動座椅，第二排座椅也具備前後滑移與椅背傾斜角度可調功能，並且每一個座位都有電源插座，尤其第二排除了中央鞍座下方，連前座椅背上都有USB插座，簡直就是一輛為充電恐慌者設計的車。 除滿檔配備，動力系統部分則是搭載Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎，具備300ps最大馬力和400Nm最大扭力，動能幾乎完勝過去Defender所有常規販售的車型，加上豪奢內裝、全數位化界面與搭配八速自手排變速系統，開起來真的完全沒有過去那種超級硬派的原始感，開起來就是有豪華SUV該有的優秀型錄質感，並且舒適與動力充沛，與Land Rover其他車款看齊。 Deferder 110 P300 HSE在300ps/400Nm的動能驅動下，0-100km/h加速只需7.3秒，且在配置氣壓懸吊下，行路質感完全向同門師兄們看齊，操控性也在水準之上。其中為讓操控性更為均衡，Land Rover甚至在新Deferder 開發時也在著名的紐柏林北賽道進行動態測試。 × Deferder 110 P300 HSE在300ps/400Nm的動能驅動下，0-100km/h加速只需7.3秒，且在配置氣壓懸吊下，行路質感完全向同門師兄們看齊，操控性也在水準之上。其中為讓操控性更為均衡，Land Rover甚至在新Deferder 開發時也在著名的紐柏林北賽道進行動態測試。 ：Terrain Response 2 第二代全地形反應系統在操作介面上與過去略有不同，除旋鈕介面另整合空調等其他功能外，亦可以觸控螢幕操作，另外也新配了ClearSight底盤透視科技，便於駕駛了解車底盤下的狀況。 同時，一旦進入越野的領域，新Defender就自然回歸最初的本色，只是強大的越野能力，透過更先進的科技，變得更親民，讓人更容易接觸越野、駕馭越野，導入的科技包括有：Terrain Response 2 第二代全地形反應系統、ClearSight底盤透視科技，並首度導入全地形反應系統個人化調整功能(Configurable Terrain Response)，能讓駕駛進行更精確的全地形駕馭細節設定；每回試駕Land Rover新車，只要是原廠有安排越野體驗的，場地規劃看上去基本上都不會太簡單，不管是側傾的角度，各種高低差、砲彈坑等大跨度地形，但每次試駕後都會覺得：咦？怎麼這麼容易！ × ：Terrain Response 2 第二代全地形反應系統在操作介面上與過去略有不同，除旋鈕介面另整合空調等其他功能外，亦可以觸控螢幕操作，另外也新配了ClearSight底盤透視科技，便於駕駛了解車底盤下的狀況。 首度導入的全地形反應系統個人化調整功能(Configurable Terrain Response)，能讓駕駛進行更精確的全地形駕馭細節設定。 × 首度導入的全地形反應系統個人化調整功能(Configurable Terrain Response)，能讓駕駛進行更精確的全地形駕馭細節設定。 最新的ATPC全地形行進控制系統，可以說是一套越野專用的定速輔助系統，能在泥濘、濕草 地、結冰、下雪與泥土路面等惡劣路況中設定並維持穩定車速。其運作方式類 似傳統的定速巡航系統，在 1.8km/h 到 30km/h 間啟用。 而且新Deferder還導入了最新的ATPC全地形行進控制系統，可以說是一套越野專用的定速輔助系統，能在泥濘、濕草 地、結冰、下雪與泥土路面等惡劣路況中設定並維持穩定車速。其運作方式類 似傳統的定速巡航系統，在 1.8km/h 到 30km/h 間啟用，也就是說在進入不同地形時，只要設定好模式與行駛速度，車輛就會自己依照車速行駛，即便是輪胎可能打滑、上下陡坡，該系統會完全自己利用動力輸出與煞車來克服，駕駛者只需要專心控制方向即可，完全不用擔心過去可能因油門控制不當而受困或不慎失控，讓越野這件事又變得更加簡單，對過往沒有越野駕駛經驗的人來說，簡直是輛越野神器。 × 最新的ATPC全地形行進控制系統，可以說是一套越野專用的定速輔助系統，能在泥濘、濕草 地、結冰、下雪與泥土路面等惡劣路況中設定並維持穩定車速。其運作方式類 似傳統的定速巡航系統，在 1.8km/h 到 30km/h 間啟用。 整體來說，對於車廠來說，如何讓更多人喜歡一款新車，是一項重要的課題，雖然新Deferder少了原始的野味，但出眾的外型，以及依舊強大的越野性能與機能性，還是讓全球車迷趨之若鶩，在國外上市後就有亮眼銷售表現，而引進台灣後，更是開出了269萬起、超乎預期的實惠價格，吸引力更是瞬間爆棚，本次試駕的Deferder 110 P300 HSE的基本價格則為300萬，在試駕後就一直有種Land Rover會不會給得太多啊的錯覺？同時，Land Rover在發表新Deferder時，也同步推出四種不同風格套件組，以及超級豐富、數十項的選用配備清單，幾乎除了不少越野車迷時常會加裝的探照燈組外，幾乎你想得到的原廠都有，而且價格也沒有因為是原廠部品就高得離譜，我想Deferder的準車主在訂車時，應該很難不被誘惑，多選個套件或部品。現階段新Deferder僅有兩個車型，未來預計還會引進三門的90車型與不同動力配置供消費者選擇。在新的時代裡，新Deferder徹頭徹尾的超級大轉型，從無比原始到科技滿檔，不變的是依舊提供人們更能夠應對不同天候與路況的能力，以及更豐富地生活機能性，那挑戰荒原的能力血統還在，而且無論新舊Deferder，都還是開帥、開休閒、開實用樣樣都行、名副其實的多功能越野車。
Jaguar Deferder 110 P300 HSE 七人座規格表
長/寬/高(mm)
5018(含備胎)/2105(含後視鏡)/1967
軸距(mm)
3022
車重(kg)
2243
引擎型式
L4 渦輪增壓汽油引擎
排氣量(c.c.)
1997
最大馬力(ps/rpm)
300/5500
最大扭力(Nm/rpm)
400/1500~4000
變速系統
8速手自排
傳動型式
四輪驅動
前懸吊
雙A臂
後懸吊
多連桿
輪胎尺寸
255/60R20
0~100km/h加速〈秒〉
7.3
極速〈km/h〉
191〈電子限速〉
越野幾何〈進入角/穿越角/離去角〉
38度/28度/40度
涉水深度〈mm〉
900
售價
300萬元