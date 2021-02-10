《神力女超人3》關鍵人物呼之欲出！她是黃金盔甲擁有者

由蓋兒加朵主演的《神力女超人1984》，上映之後大獲好評，隨即華納兄弟主席托比艾莫瑞奇（Toby Emmerich）就表示：「很高興可以將《神力女超人》的故事繼續拍下去，蓋兒加朵跟導演派蒂珍金斯，都會共同回歸第3集。」而第3集的關鍵人物也呼之欲出。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於《神力女超人3》已經計畫籌拍，因此蓋兒加朵也透露，希望影迷不要再糾結黛安娜的過去，她說：「我覺得過去的故事已經處理得很好了，現在是時候前進了。」而第3集的關鍵人物，其實也出現在《神力女超人1984》的片尾，當時，一名身穿藍衣的神祕女子來到市集，而市集內的燈柱突然倒下之際，該名神祕女子剛好經過，並及時拯救了推著嬰兒車經過的母親，化解了這次危機。

▲▼元祖「神力女超人」琳達卡特，出現在《神力女超人1984》。（圖／達志影像）

當這位母親追上前向神祕女子道謝時，她一回頭並說出自己的名字「Asteria」時，馬上就讓觀眾發現，原來她竟是元祖「神力女超人」琳達卡特，而她也是亞馬遜傳奇女戰士、黃金盔甲的擁有者。

而琳達卡特的驚喜出現也意味著，她將有機會與蓋兒加朵在第3集同框演出，光是想像2代神力女超人一起現身，果然成功在網路上引起大轟動。