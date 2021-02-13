2021「賞心悅目」！4位辣妹突破尺度　揪粉絲記錄生活

回顧充滿危機的2020，大家似乎更珍惜每分每秒，把握當下、關心周遭在意的人事物，許多網美決定突破尺度，拍攝2021年寫真桌曆、年曆或是月曆，希望可以藉由賞心悅目的作品，來提醒粉絲們生活的重要性，養成記錄、規劃的習慣。讓我們來看看有哪些身材火辣到不行的網美，邀請大家一同享受2021。

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林莎

林莎臉蛋呆萌、甜美，卻擁有姣好的D級身材，被封為「無害女友」，近來時常於綜藝節目上露臉，自然、不做作的風格深受觀眾喜愛。林莎繼2019年推出的寫真書《揭開．面莎》後，隔年再次以《2021super Lisa林莎寫真月曆》放送福利，多張蕾絲內衣照讓粉絲們大飽眼福。

▲林莎推出個人寫真月曆。（圖／林莎IG）

▲林莎受封為無害女友。（圖／林莎IG）

梓梓

發跡於《大學生了沒》的梓梓，現在是女團「伊梓帆」的隊長，擁有天使的臉孔配上E級身材，擅長熱舞的她，不時會在IG上分享練舞日常，性感的模樣吸引不少粉絲。梓梓近來也推出2021寫真桌曆，她透露為了這次的作品付出不少心血，從主題、造型設計到包貨、出貨，都由自己親手完成，誠意十足。

▲梓梓性感模樣吸引不少粉絲。（圖／梓梓IG）

▲梓梓為了這次的作品付出不少心血。（圖／梓梓IG）

巫苡萱

巫苡萱擁有阿美族血統、深邃甜美的五官，傲人的D級上圍令人稱羨，現在也是中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」的超人氣隊長，被封為「啦啦隊女神」。巫苡萱近日受邀擔任節目《星光歡樂城》的助理主持，演藝事業表現亮眼，也推出《2021愛你•愛苡》寫真桌曆、掛曆組，除了有必備的清涼照之外，這次還特地增添了可愛、唯美又夢幻的風格，就是為了讓粉絲看見不一樣的自己。

▲巫苡萱擁有阿美族血統。（圖／巫苡萱IG）

▲巫苡萱傲人的D級上圍令人稱羨。（圖／巫苡萱IG）

琳妲

琳妲（林羿禎）擁有原住民血統，水汪汪的大眼和甜美的笑容令人著迷，不僅是大家心中的啦啦隊女神，也是網紅團體「反骨男孩」的成員，近來推出2021寫真桌曆《蛋願妳會買》，她特地前往墾丁享受沙灘、海和人文風情，放送多張養眼的比基尼照，決定以清涼姿態來陪伴粉絲們度過冷冷的冬天。（編輯：侯家瑜）

▲琳妲推出2021寫真桌曆《蛋願妳會買》。（圖／琳妲IG）