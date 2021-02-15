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房市／奇岩重劃區綠覆高　近北投圖書館

生活中心/綜合報導

2021-02-15 08:30:00

奇岩重劃區綠覆率高，新屋單價約6-7字頭
▲奇岩重劃區綠覆率高，新屋單價約6-7字頭。（圖／NOWnews資料照片）
今年冬季寒冷，北投是許多人泡溫泉的首選，在地房仲表示，過年期間到北投泡溫泉、或是至大屯山、軍艦岩登山，下山後可順路至奇岩重劃區賞屋，該區域為生態重劃區，有多座生態公園，環境優美。
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奇岩重劃區綠覆率高，有多座生態保育公園，因此一進入奇岩重劃區範圍就感受悠閒的生活氛圍，隨處可見慢跑、散步的人群；不僅離北投市場近，步行約10分鐘，步行到北投圖書館約20分鐘，騎ubike到北投各景點都僅要10分鐘。
信義房屋奇岩重劃店店長許維哲表示，平時有部分民眾至大屯山、軍艦岩登山，爬至半山腰，俯瞰奇岩重劃區方向環境優美，下山後也會順道至奇岩重劃區賞屋。
許維哲表示，102至104年奇岩重劃區開始推案的時候，開價80至90萬，因此早期的成交價都是70至80萬，同時北投捷運站周邊的新屋房價才70初頭，因此奇岩重劃區的開價沒有太大的支撐力道，106年國美建設開價60萬後，當地的房價就一路向下盤整。
去年因低利環境，房市熱絡，當地房價回漲至65至70萬，因為重劃區採低密度開發，且有限高，因此每一棟僅約50戶，在量體不多的情況下，釋出物件的賣方不多，但指名的買方卻很多。
許維哲進一步說明，因為區域內60坪大坪數規劃居多，總價三千萬起跳，因此較多中老年退休族群，有一定的資金實力才有辦法買，區域內有部分小坪數物件，總價九百多萬，但位於重劃區較外圍區域，步行到捷運站約需10來分鐘。
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