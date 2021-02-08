房市／舊得好 八擴中古大樓漲幅贏新大樓
財經中心/綜合報導
2021-02-08 18:30:00
桃園市八德擴大重劃區去（109）年中古大樓房價超越新大樓；在地房仲分析，因中古大樓房價基期較低，加上重劃區街廓整齊，有捷運綠線等題材，未來發展性佳，買氣也反映在單價較便宜的中古大樓。
根據桃園不動產交易e指通資料，八德區公所生活圈(位於八德擴大重劃區)的中古大樓去年均價為17.21萬，與前年14.78萬相比，年增率成長16%，而新大樓去年的均價為19.34萬，與前年18.2萬相比，增加6%，中古大樓的漲幅超越新大樓。而中古大樓的均價也一路從3年前的12.34萬，成長為17.21萬，增幅達39%。信義房屋八德長興店店長張國彥表示，八德區公所生活圈是當地的行政聚落，屬八德擴大重劃區範圍，其中65公頃為舊的都市計劃區，除了3、40年透天厝，也有屋齡10年至18年的華廈產品，而擴大發展的區域，第一棟大樓則於101年推案，屋齡10年左右。張國彥指出，去年推案量趨緩，新大樓開價為20至25萬，而中古大樓的基期仍低，比新大樓至少單坪便宜2萬，對買方來說誘因不小，這是八德區公所生活圈中古大樓房價漲幅超越新大樓的主因。並且中古大樓房價親民，再加上市容整齊，又有捷運綠線，看得到完整的未來發展，買中古大樓也能享受重劃區的市容與居住環境。