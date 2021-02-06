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猛「隼」展翅─Suzuki第三代Hayabusa正式發表！

Carture 車勢文化

2021-02-06 06:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
眾所期待，經過多年Suzuki旗艦大型重機“ Hayabusa”正式回歸，發表全新第三代車型，除了依舊流暢的外型，亦導入了更多源自MotoGP的科技！
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全新“ Hayabusa”大致維持前一代外型設計，車尾最具特色的駝峰依舊保留，並將車頭與車側整流罩重新修飾，搭配左右倒三角雙出排氣管，讓整輛車顯得更為銳利具侵略性，並導入當前流行的LED頭尾燈組。
動力系統則依舊搭載1340c.c.水冷式直列四缸引擎，具備190ps/9700rpm最大馬力與150Nm/7000rpm最大扭力，通過最新的EURO5環保法規，極速限制在300km/h，並配置S.I.R.S. 智慧騎乘控制系統，以及最新的 SDMS-α電控系統，整合動力輸出模式、防孤輪系統、進退快排系統、引擎煞車調整系統、循跡控制系統等五大系統，可進行多段調節控制，同時透過重新設計鋁合金車架，將把手靠近騎士12mm，修正騎乘姿勢，達到好的騎乘感受。
前懸吊配置43mm KYB 全可調倒立式前叉，後懸吊也同樣為KYB可調式避震器，搭配七爪輕量化輪圈，煞車系統部分，前輪配置Brembo 四活塞輻射式卡鉗搭配320 mm雙碟盤，後輪則是Nissin單活塞卡鉗配單卡鉗。
 
全新“ Hayabusa”發表後，自2021年2月底起，便會開始於歐洲、北美、日本、以及其他地區陸續上市販售。

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