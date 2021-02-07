不顧反對　內蒙官方宣布秋季學期3科用漢語教學

（中央社台北7日電）中國內蒙古官方去年要求當地以蒙語教學的小學開始使用漢語教材，引發民眾抗議。然而官方近日不顧反對聲浪，宣布今年秋季起，全區民族語言授課學校的部分班級，將有3科目使用漢語教學。
據黨媒內蒙古日報報導，內蒙古自治區黨委辦公廳、政府辦公廳近日印發「全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案」。內蒙古自治區教育廳督導室主任楊冬梅稱，方案要求，今年秋季學期起，全區民族語言授課學校小學一、二年級全部使用國家統編「道德與法治」、「語文」教材，並使用國家通用語言文字（漢語）教學。楊冬梅表示，初中一、二年級也全部使用國家統編「道德與法治」、「語文」、「歷史」教材，同樣以國家通用語言文字教學。2023年初中畢業生中考（畢業、升學考）時，上述3科目也要全部使用國家通用語言文字答卷。楊冬梅稱，從2022年秋季學期起，包括民族語言授課學校的全區所有高中一年級，要全部使用統編「思想政治」、「語文」、「歷史」教材，並以國家通用語言文字教學。2025年高中畢業生高考（升學考）時，3科全部使用國家通用語言文字答卷。內蒙古日報今天的評論則宣稱，上述政策目的是「讓學生從小樹立良好的意志品格和道德素養，樹立正確的法制觀念和社會責任感，增強『四個自信』和『五個認同』。」內蒙古官方去年9月初要求當地少數民族學校以漢語而非蒙古語教授核心課程，引發內蒙居民不滿，憂心接下來的新課程將抹殺少數民族文化，後續更有數萬人參加當地罕見的抗議與罷課活動。有分析認為，這項政策與官方在西藏、新疆的作法相呼應，目的是讓少數民族被占優勢的漢族同化。（編輯：賴言曦/沈朋達）1100207