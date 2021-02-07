黃嘉千搞3P勾小16歲鮮肉 撫摸尺度超大
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-07 22:00:00
故事工廠舞台劇《暫時停止青春》由黃嘉千、于子育、吳定謙、羅宏正主演，黃嘉千飾演大齡慾女，在劇中上演「3P愛戀」，除勾小16歲鮮肉羅宏正外，還念念不忘前夫吳定謙。
他們在舞台上有大膽的情慾肢體動作，黃嘉千吸羅宏正大拇指舔傷，甚至嬌嗲肩膀有點酸，舉不起來，可以幫我吹？十足的性挑逗暗示，讓人看得血脈賁張，黃嘉千自認已為人妻人母很不會挑逗男生，但事前都有與對手演員溝通撫摸的尺度可以到哪。羅宏正展現小鮮肉對姐姐的溫柔，上演「摸頭殺」體貼地幫黃嘉千吹頭髮，並撫摸著她的秀髮，讓姐姐沉浸在底迪的溫柔鄉。而一場「天旋地轉公主抱」情節，宏正將黃嘉千一把抱起，黃嘉千事前一直擔心自己會不會太重，需不需要減肥？沒想到宏正在排練時超MAN的把她抱起，展現近期積極重訓成果。他讓女方微靠在厚實胸膛上，感受充滿費洛蒙小鮮肉的體溫，嘴甜說：「妳很嬌小，很輕盈，完全感受不到重量！」完事後，宏正還把黃嘉千輕放在沙發上，形容劇中許多情慾的交流，都在這張沙發上發生。《暫時停止青春》3月開始北中南巡演，購票請洽TixFun售票系統。