白斬雞如何煮才入味？老饕揭「下鍋前1招」：會飄雞湯香

白斬雞看似樸實簡單，是台灣經典的家常菜色，但其實如何烹調也是一門大學問，要怎麼煮才能夠入味也考倒不少民眾。日前就有網友提到，自己全雞水煮後難入味，雞肉部份吃起來完全無味，苦惱的在PTT發文求助，「是水煮還是哪個準備步驟需要再加入東西來提味？」，沒想到該篇貼文意外釣出不少老饕出面解答。

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原PO在PTT表示，自己近日研究白斬雞粵菜的作法，雖然試著將全雞以「三浸一泡」的方式處理，口感的確像是餐廳一樣美味，但雞肉本身吃起來就像是純粹水煮一樣，沒有什麼味道，「有看過網路教學是冷水泡過之後抹鹽抹麻油，不過那個味道好像也就只有停在雞皮，但是一般教學都說不用任何調味，雞肉本身就有味道了。我用的是已經去頭去內臟的全雞，請幫忙建議一下是水煮還是哪個準備步驟需要再加入東西來提味？」。

▲白斬雞是家常菜色，但料理方式卻大有學問。（示意圖/記者邱嘉琪攝，2019.03.30）

許多網友看完她的做法後也紛紛留言建議，「水煮的水跟雞都有差」、「滷水不夠鹹什麼雞都沒味道囉」、「用高湯煮」、「要吃原味肉質的就要搭蔥薑鹽」、「買五個月左右的雞，煮好直接抹鹽巴就超讚」、「雞種很重要，建議土雞或仿古雞」、「

。

此外也有老饕建議在處理過程中，先燜好後可以用鹽、米酒塗抹在雞皮上風乾後分切，「一來保持外皮的鮮嫩，二來吃進嘴裡也有味道」，另外也有內行網友分析下鍋步驟，「一，煮水內入辛香或調味料（鹽以外）、二，煮水不宜過多稀釋掉肉味、三，煮好離鍋放涼一點（手能忍的熱度），抹調味靜置半天或以上，時間太久或以氣溫判定要不要入冷藏保鮮」。（編輯：楊智傑）