帥氣依舊顏值倍增! Mitsubishi Eclipse Cross小改款試駕

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這次小改款的Eclipse Cross在外觀上最明顯的改變在於頭尾燈完全變了個樣，過去聽到小改款多是在原本輪廓上加以調整內部燈具的方式推出，Eclipse Cross小改款則將燈組位置大挪移，遠近燈這次下調整合至原本方向燈與霧燈的位置，上方則改放一組LED燈眉與方向燈營造分離式頭燈效果，原本新世代家族化Dynamic Shield的前緣依舊，不過水箱罩台版採用的是日規高階PHEV車型的黑色鋼琴烤漆蜂巢式樣，同時取消原本的雙柵鍍鉻飾條讓整體面容更為一致也增添些許性能車的味道。
試駕車為頂規的旗艦型，車色為要另外加價1.5萬元的日蝕紅塗裝，相較淺色系這款日蝕紅在陽光照射下更容易凸顯側邊兩道立體折線，側裙下方原本為抗刮材質的黑色塑料這次也改為與車身同色，即便車側沒有太明顯的變動仍能感受出Eclipse Cross強烈的運動氛圍；尾部也是外觀大幅變動的項目之一，原本較具特色的分層式後檔玻璃這次改成較為保守的單片玻璃，並將兩組尾燈獨立出來取消原本中央連貫式的造型，好不好看見仁見智，不過我倒認為改款前的設計較得我心，另外車型名稱也加大並改放在廠徽下方，後保桿也改與車身同色並賦予黑色鋼琴烤漆加以點綴。
不過眼尖的網友是否發現車長好像有些變化，這次小改款在原有的軸距下硬是加長140mm的尾廂長度來到了4,405mm，雖然無異於提升乘坐寬裕度，不過多出的行李廂空間對斜背式設計的Eclipse Cross而言倒是增加了15%的置物容積，搭配可前後滑移的後座椅功能，滿載狀態下從原本的448公升一舉提升至512公升，若是後座椅背全倒的最大置物量為1,149公升，雖然與大一階車格的RAV4、CR-V相比還是小了些，不過已大幅拉近雙方差距。
相較於外觀的有感調整，內裝大致仍維持著原有架構，主要變動在於中控螢幕從原本的7吋升級為9吋並多了中文顯示，位置也略為前移讓駕駛者更好操作，不過可惜的是手機連結功能依舊只有Apple Carplay，Android Auto在小改款上仍未入列，同時也取消了環景影像與Rockford fosgate音響，雖然有些可惜不過車價也小幅下修算是獲得些許平衡，試駕車為搭載S-AWC四輪控制系統的旗艦型，因此在排檔座旁多了此系統的模式選擇按鍵，原本的Touch Pad觸控式面板則被移除以觸控螢幕取代，Auto Hold與電子手煞車按鍵則順勢上移，讓中央鞍座配置更為清爽，另外副駕駛座也將電調功能列為標配項目，若能將駕駛儀表換為更具科技感的全數位款式，相信小改款會更具亮點及話題性。
主被動安全系統上仍維持原有項目，包含ACC主動車距控制巡航、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測、LDW車道偏移警示、BSW盲區偵測警示、LCA車道變換輔助、RCTA後方來車警示等，加上原本就標配的7氣囊與安全帶預縮功能這次不分車型全是標配項目，不過車道維持系統這次依舊未見，對比類似價位的同級車中稍稍打了些折扣。
動力輸出同樣維持原本可輸出163匹馬力的1.5升四缸渦輪增壓引擎，雖然數據並非特別顯眼，但實際上路感受在中低速域的加速感頗為輕快，畢竟搭配是換檔柔順的CVT無段變速箱，無換檔頓挫感的特性任何人來開都相當合適，但對性能有些要求的消費者可能會有些失望，無法帶來檔檔衝勁的加速感受，而且變速箱的保護機制無法在稍快的速度下採用低檔位，出彎再加速受限下也會剝奪些許操駕樂趣，不過順暢的加速感在市區行駛倒相當合適。
底盤強過動力倒是稍稍彌補熱血不足的缺憾，Eclipse Cross採用的是前麥花臣後多連桿的設定，看的出來原廠想在操控與舒適性上取得平衡，這次小改款還在後懸吊做了調整，換上加大減震筒並重新設定阻尼回彈係數，同時強化副車架的改變後讓轉向更為精準，過彎側傾角度也減少許多，尤其搭載的S-AWC系統能即時監控左、右輪的動力分配，並在轉彎時藉由施加內側車輪的煞車力道減少轉向不足現象，等於將四輪驅動、車身動態控制、主動彎道動態控制等功能合而為一，即便刻意以稍高的車速入彎仍能感受到優異的底盤回饋帶給駕駛者強大信心。
Eclipse Cross小改款後依舊維持同級高標的顏質表現，並在便利配備與置物空間上做了升級動作，雖然少了些消費者期待的配備，不過在價格微幅下修後以106.9萬與115.2萬的價格能買到一步進口跨界休旅仍算是高CP值的代表，如能引進排氣量更高輸出更強的PHEV車型，對性能有所期待的消費者不乏是另一種選擇，但到頭來還是卡在喊的人多買的人少的老問題，看看未來大改款後能不能引進動力更強的版本補齊這塊缺憾了。
|Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC旗艦型規格表
|長寬高(mm)
|4545/1805/1685
|軸距(mm)
|2670
|車重(kg)
|1585
|引擎型式
|直四渦輪增壓汽油
|排氣量(c.c.)
|1499
|最大馬力(hp/rpm)
|163/5500
|最大扭力(kgm/rpm)
|25.49/2400-4500
|變速系統
|INVECS III無段變速系統
|傳動型式
|全時四驅
|前懸吊
|麥花臣
|後懸吊
|多連桿
|前輪尺寸
|225/55 R18
|後輪尺寸
|225/55 R18
|平均油耗(km/l)
|12.9
|售價(萬元)
|115.2