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帥氣依舊顏值倍增! Mitsubishi Eclipse Cross小改款試駕

Carture 車勢文化

2021-02-09 09:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
2017年日內瓦車展Mitsubishi推出以經典跑車Eclipse為名的跨界休旅Eclipse Cross，雖然車名吃了Eclipse跑車豆腐，不過帥氣的跑格外型在氣勢上可是一點也不輸老前輩，同年亦同步引進國內成為休旅車海中高顏值的代表之一，為了持續強化這款運動跨界休旅戰力，Mitsubishi在去年中便開始預告小改款的訊息並選在10月發表，這次不僅在內外觀上更加精雕細琢，連身形都進一步的放大。
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這次小改款的Eclipse Cross在外觀上最明顯的改變在於頭尾燈完全變了個樣，過去聽到小改款多是在原本輪廓上加以調整內部燈具的方式推出，Eclipse Cross小改款則將燈組位置大挪移，遠近燈這次下調整合至原本方向燈與霧燈的位置，上方則改放一組LED燈眉與方向燈營造分離式頭燈效果，原本新世代家族化Dynamic Shield的前緣依舊，不過水箱罩台版採用的是日規高階PHEV車型的黑色鋼琴烤漆蜂巢式樣，同時取消原本的雙柵鍍鉻飾條讓整體面容更為一致也增添些許性能車的味道。
小改款Eclipse Cross在外觀上最明顯的改變在於頭尾燈完全變了個樣
小改款Eclipse Cross在外觀上最明顯的改變在於頭尾燈完全變了個樣
台版水箱罩採用的是日規高階PHEV車型的黑色鋼琴烤漆蜂巢式樣
台版水箱罩採用的是日規高階PHEV車型的黑色鋼琴烤漆蜂巢式樣
遠近燈整合至原本方向燈與霧燈位置，上方則改放一組LED燈眉與方向燈營造分離式頭燈效果
遠近燈整合至原本方向燈與霧燈位置，上方則改放一組LED燈眉與方向燈營造分離式頭燈效果
試駕車為頂規的旗艦型，車色為要另外加價1.5萬元的日蝕紅塗裝，相較淺色系這款日蝕紅在陽光照射下更容易凸顯側邊兩道立體折線，側裙下方原本為抗刮材質的黑色塑料這次也改為與車身同色，即便車側沒有太明顯的變動仍能感受出Eclipse Cross強烈的運動氛圍；尾部也是外觀大幅變動的項目之一，原本較具特色的分層式後檔玻璃這次改成較為保守的單片玻璃，並將兩組尾燈獨立出來取消原本中央連貫式的造型，好不好看見仁見智，不過我倒認為改款前的設計較得我心，另外車型名稱也加大並改放在廠徽下方，後保桿也改與車身同色並賦予黑色鋼琴烤漆加以點綴。
特殊色日蝕紅更易凸顯側邊兩道立體折線，側裙下方也改為與車身同色
特殊色日蝕紅更易凸顯側邊兩道立體折線，側裙下方也改為與車身同色
原本較具特色的分層式後檔玻璃這次改成較為保守的單片玻璃
原本較具特色的分層式後檔玻璃這次改成較為保守的單片玻璃
兩組尾燈獨立出來取消原本中央連貫式的造型，並將車型名稱加大改放在廠徽下方
兩組尾燈獨立出來取消原本中央連貫式的造型，並將車型名稱加大改放在廠徽下方
不過眼尖的網友是否發現車長好像有些變化，這次小改款在原有的軸距下硬是加長140mm的尾廂長度來到了4,405mm，雖然無異於提升乘坐寬裕度，不過多出的行李廂空間對斜背式設計的Eclipse Cross而言倒是增加了15%的置物容積，搭配可前後滑移的後座椅功能，滿載狀態下從原本的448公升一舉提升至512公升，若是後座椅背全倒的最大置物量為1,149公升，雖然與大一階車格的RAV4、CR-V相比還是小了些，不過已大幅拉近雙方差距。
小改款在原有軸距下加長140mm的尾廂長度來到了4,405mm，亦增加了15%的置物容積
小改款在原有軸距下加長140mm的尾廂長度來到了4,405mm，亦增加了15%的置物容積
後座椅背全倒的最大置物量為1,149公升，以中型SUV而言算是中規中矩的表現
後座椅背全倒的最大置物量為1,149公升，以中型SUV而言算是中規中矩的表現
可前後滑移的後座椅讓後艙置物靈活性大幅提升
可前後滑移的後座椅讓後艙置物靈活性大幅提升
相較於外觀的有感調整，內裝大致仍維持著原有架構，主要變動在於中控螢幕從原本的7吋升級為9吋並多了中文顯示，位置也略為前移讓駕駛者更好操作，不過可惜的是手機連結功能依舊只有Apple Carplay，Android Auto在小改款上仍未入列，同時也取消了環景影像與Rockford fosgate音響，雖然有些可惜不過車價也小幅下修算是獲得些許平衡，試駕車為搭載S-AWC四輪控制系統的旗艦型，因此在排檔座旁多了此系統的模式選擇按鍵，原本的Touch Pad觸控式面板則被移除以觸控螢幕取代，Auto Hold與電子手煞車按鍵則順勢上移，讓中央鞍座配置更為清爽，另外副駕駛座也將電調功能列為標配項目，若能將駕駛儀表換為更具科技感的全數位款式，相信小改款會更具亮點及話題性。
內裝主要變動在中控螢幕從原本的7吋升級為9吋並多了中文顯示
內裝主要變動在中控螢幕從原本的7吋升級為9吋並多了中文顯示
手機連結功能依舊只有Apple Carplay，Android Auto在小改款上仍未入列
手機連結功能依舊只有Apple Carplay，Android Auto在小改款上仍未入列
試駕車為搭載S-AWC系統的旗艦型，因此在排檔座旁多了模式選擇按鍵
試駕車為搭載S-AWC系統的旗艦型，因此在排檔座旁多了模式選擇按鍵
雙前座椅在小改款後皆標配電動調整功能
雙前座椅在小改款後皆標配電動調整功能
主被動安全系統上仍維持原有項目，包含ACC主動車距控制巡航、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測、LDW車道偏移警示、BSW盲區偵測警示、LCA車道變換輔助、RCTA後方來車警示等，加上原本就標配的7氣囊與安全帶預縮功能這次不分車型全是標配項目，不過車道維持系統這次依舊未見，對比類似價位的同級車中稍稍打了些折扣。
主流的主動安全系統在Eclipse Cross身上皆有配置
主流的主動安全系統在Eclipse Cross身上皆有配置
唯一缺憾就是未配置車道維持輔助功能
唯一缺憾就是未配置車道維持輔助功能
不過車道偏移時系統仍會以警示圖樣與聲響提醒駕駛
不過車道偏移時系統仍會以警示圖樣與聲響提醒駕駛
動力輸出同樣維持原本可輸出163匹馬力的1.5升四缸渦輪增壓引擎，雖然數據並非特別顯眼，但實際上路感受在中低速域的加速感頗為輕快，畢竟搭配是換檔柔順的CVT無段變速箱，無換檔頓挫感的特性任何人來開都相當合適，但對性能有些要求的消費者可能會有些失望，無法帶來檔檔衝勁的加速感受，而且變速箱的保護機制無法在稍快的速度下採用低檔位，出彎再加速受限下也會剝奪些許操駕樂趣，不過順暢的加速感在市區行駛倒相當合適。
動力輸出仍維持原本可輸出163匹馬力的1.5升四缸渦輪增壓引擎
動力輸出仍維持原本可輸出163匹馬力的1.5升四缸渦輪增壓引擎
雖然數據並非特別顯眼，但實際上路感受在中低速域的加速感頗為輕快
雖然數據並非特別顯眼，但實際上路感受在中低速域的加速感頗為輕快
底盤強過動力倒是稍稍彌補熱血不足的缺憾，Eclipse Cross採用的是前麥花臣後多連桿的設定，看的出來原廠想在操控與舒適性上取得平衡，這次小改款還在後懸吊做了調整，換上加大減震筒並重新設定阻尼回彈係數，同時強化副車架的改變後讓轉向更為精準，過彎側傾角度也減少許多，尤其搭載的S-AWC系統能即時監控左、右輪的動力分配，並在轉彎時藉由施加內側車輪的煞車力道減少轉向不足現象，等於將四輪驅動、車身動態控制、主動彎道動態控制等功能合而為一，即便刻意以稍高的車速入彎仍能感受到優異的底盤回饋帶給駕駛者強大信心。
小改款換上加大減震筒並重新設定阻尼回彈係數，同時強化副車架的改變後讓轉向更為精準
小改款換上加大減震筒並重新設定阻尼回彈係數，同時強化副車架的改變後讓轉向更為精準
藉由S-AWC系統的輔助，刻意以稍高車速入彎仍能感受到優異的底盤回饋帶給駕駛者強大信心
藉由S-AWC系統的輔助，刻意以稍高車速入彎仍能感受到優異的底盤回饋帶給駕駛者強大信心
Eclipse Cross小改款後依舊維持同級高標的顏質表現，並在便利配備與置物空間上做了升級動作，雖然少了些消費者期待的配備，不過在價格微幅下修後以106.9萬與115.2萬的價格能買到一步進口跨界休旅仍算是高CP值的代表，如能引進排氣量更高輸出更強的PHEV車型，對性能有所期待的消費者不乏是另一種選擇，但到頭來還是卡在喊的人多買的人少的老問題，看看未來大改款後能不能引進動力更強的版本補齊這塊缺憾了。
後座提供一組12V的電源輸出插口
後座提供一組12V的電源輸出插口
Eclipse Cross的全景天窗為兩片式設計，但僅前窗能向後開啟
Eclipse Cross的全景天窗為兩片式設計，但僅前窗能向後開啟
抬頭顯示器能顯示目前車速、ACC設定狀態及車距距離
抬頭顯示器能顯示目前車速、ACC設定狀態及車距距離
BSW盲點偵測功能若要關閉必須進入儀表選單內才能設定
BSW盲點偵測功能若要關閉必須進入儀表選單內才能設定
以106.9萬與115.2萬的價格能買到一步進口跨界休旅，Eclipse Cross仍算是高CP值的代表
以106.9萬與115.2萬的價格能買到一步進口跨界休旅，Eclipse Cross仍算是高CP值的代表
Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC旗艦型規格表
長寬高(mm)
 4545/1805/1685
軸距(mm)
 2670
車重(kg)
 1585
引擎型式
 直四渦輪增壓汽油
排氣量(c.c.)
 1499
最大馬力(hp/rpm)
 163/5500
最大扭力(kgm/rpm)
 25.49/2400-4500
變速系統
 INVECS  III無段變速系統
傳動型式
 全時四驅
前懸吊
 麥花臣
後懸吊
 多連桿
前輪尺寸
 225/55 R18
後輪尺寸
 225/55 R18
平均油耗(km/l)
 12.9
售價(萬元)
 115.2

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