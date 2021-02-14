過年求財！拜虎爺用這供品真內行　網友笑：「神懂吃」

農曆春節來臨，許多民眾忙著採買年貨、籌備各種祭拜活動，或點燈祈求新的一年風調雨順等，也有不少人會到廟裡拜虎爺，為新年求財。而說到拜虎爺時的供品，向來以雞蛋、生肉居多，不過近來有網友表示去拜虎爺時，看到供桌上有一大桶肯德基炸雞，於是將畫面PO在PTT上，一票眼尖網友抓彩蛋讚嘆：虎爺也太潮，真懂吃！

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台灣許多民間寺廟包括媽祖廟、財神廟、土地公廟，都有祭拜虎爺的傳統。相傳虎爺是由武財神趙公明收服成為座騎，具有咬錢招財的特殊本領，熱門程度不輸財神爺。日前就有網友在PTT表示，「趁年前提早休假，跟爸媽去常去的廟裡拜拜求平安和財運，還特別準備雞蛋和水果來拜虎爺，結果來看到有人直接拜滿滿一桶炸雞，聞起來超香，拜拜完都想去買了」。

▲原po到廟裡拜虎爺求平安和財運，卻被一股難以抵擋的香氣所吸引。（圖／翻攝PTT）

原PO將照片PO上網說：「回家爬文才發現很多人這樣拜，以前完全不知道這回事，只聽說拜月老用肯德基蛋撻有效，但親眼看到拿炸雞拜虎爺真的很新奇XDD」貼文一出也引來眼尖網友討論「虎爺懂吃喔！看照片是肯德基近期新出的口味？」、虎爺好像真的很愛吃炸雞，之前看新聞有人拜完中獎」、「推新的金沙雞我真的愛爆，不過拿炸雞拜虎爺我也是第一次聽到」。

近年來不斷傳出「炸雞拜虎爺」的求財風潮，也讓傳統春節拜拜多了一分新意，肯德基在過年期間推新品「雙濃金沙起司雞」，使用特選鹹鴨蛋黃爆香，再加入蒜頭與辣椒等辛香料調味，融合切達起司熬煮成濃郁的金沙起司醬，淋在微辣的咔啦脆雞上，最後撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，一口咬下去享受濃香金沙醬與濃郁起司帶來的多層次口感，期間限定販售至3月8日，想要感受這獨特的香鹹風味，可得把握機會。