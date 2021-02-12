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老外驚見土狗霸氣坐機車　英姿讓他大讚：台灣獨有！

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-02-12 23:02:00

▲一隻台灣土狗又再次吸引到一位外國攝影師的目光，而這次卻是因為牠驕傲地坐在一台小摩托車的後座，在大街上巡遊。（圖／ Diego Gonzalez提供）
▲一隻台灣土狗因為驕傲地坐在一台小摩托車的後座，在大街上巡遊引起外國網友注意。（圖／ Diego Gonzalez提供）

根據The China Post報導，一隻台灣土狗又再次吸引到一位外國攝影師的目光，而這次卻是因為牠驕傲地坐在一台小摩托車的後座，在大街上巡遊。

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據攝影師Diego Gonzalez(宮迪彥)透露，這張照片是在台中捕捉到的。他透露，這隻冷靜的狗兒乖乖地坐在以高速騎行的摩托車上，令他印象深刻。
他表示自己只有在台灣見過這樣的畫面，並補充道他曾看到一家四口和他們巨大的黃金獵犬全部塞在一輛摩托車上，而一名警察就騎在他們旁邊卻無動於衷。
雖然很多人稱在泰國和越南也有看到不少帥氣的狗狗坐機車，但這張照片仍然受到網友好評。
悠然自在的狗狗，為避免在高速行駛下沙塵飛入眼睛還帶著一副護目鏡，然而可愛的畫面也讓網友擔憂牠這樣坐是否安全。
▲可愛的畫面也讓網友擔憂牠這樣坐是否安全。（圖／Diego
▲可愛的畫面也讓網友擔憂牠這樣坐是否安全。（圖／Diego Gonzalez提供）
此留言馬上得到其他網友的回答，安慰他們並聲稱通常這樣的狗狗已經是多年訓練下來才能做得那麼穩，有些人甚至指出這樣坐有時反而比坐在前面更安全。
也有網友將注意力轉到主人身上，表示主人只穿著一雙夾拖騎車，為他感到憂心。不過，這個留言也很快的被其他人解釋，表示自己甚至看過更誇張的，不穿鞋都能騎出門。 
追蹤 Diego Gonzalez ，發掘更多台灣新奇照！

 

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