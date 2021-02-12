老外驚見土狗霸氣坐機車　英姿讓他大讚：台灣獨有！

根據The China Post報導，一隻台灣土狗又再次吸引到一位外國攝影師的目光，而這次卻是因為牠驕傲地坐在一台小摩托車的後座，在大街上巡遊。

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▲可愛的畫面也讓網友擔憂牠這樣坐是否安全。（圖／Diego Gonzalez提供）

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