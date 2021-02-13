人權會比監察院更吸引她 陳菊人生還有3個夢想
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-13 14:01:00
為了讓人權的花朵盛開，監察院長陳菊走上政治生涯最後一站，她受訪時，提到自己的人生有3個夢想，都是與揭開歷史的秘密有關。走過那段政治壓迫年代的她，最想做的，就是讓真相公諸於世。
陳菊說，前陣子促轉會有個雷震專案，她看到自己白色恐怖時代被監控的檔案，1978、79年間有段雷震回憶錄，她曾幫忙傳遞許多書信，包含一篇由雷震向政府提出的國政改革建言《救亡圖存之獻義》，她幫忙傳遞給美國記者在國外發表。因為陳菊傳信，許多國內事務在國際間曝光，讓當時總統蔣經國承受許多國際壓力。1978年「青谷專案」陳菊被逮捕時，包括雷震回憶錄等文件被警總、國安局沒收，目前尚未歸還。 「我第一次被逮補就是跟這個有關。」陳菊指出，當時她被捕，沒辦法知道詳情，前陣子檔案公開，她看到警總收了很多雷震囹圄期間的日記、書信、回憶錄，尤其是在她被捕後，國安單位從她那邊帶走許多雷震文件都沒還，她希望這些被帶走的文件應移交給國史館保存。 而陳菊的第2個夢想，就是讓林宅血案真相大白。陳菊說，她看到解密文件中看到，美麗島事件發生前後幾年，她和林義雄等人都是被隨時監控當中，「誰能在軍警監控下殺害林家一家人？」林宅血案至今已經41年，這是要對歷史交代的真相，更是民進黨執政要解開的真相。 陳菊的第3個夢想，要找出「誰出賣了施明德」。美麗島事件發生後，國民黨大追捕，施明德展開長達25天的逃亡，過程中許多人協助藏匿，連根本沒見過施的長老教會牧師高俊明也被牽連入獄。 「我們搞黨外運動，坐牢、被抓是必然的歸宿。」陳菊說，施明德逃亡過程中，有陌生人冒著被關的風險收留他，不被高額5百萬元懸賞金動搖，「他們比我們這些被審判的8人更勇敢！」如果當時台灣社會沒人敢站出來，他們那一代台灣人要怎麼對歷史說明？ 不過後來施明德被捕，也是有人告密「誰出賣了施明德，拿到高額獎金？這個檔案『代號』，也應該公諸於世！」陳菊說，促轉會資料開放後，他們看到相關檔案中有些許被抹去的代號，重複確認後，誰出賣施明德幾乎呼之欲出，她只希望能有天官方正式公開代號，因為相較於高俊明後來因此遭判刑7年，卻有人出賣了施明德行蹤，拿著獎金過優渥生活，難道沒有罪惡感？她也強調，這不是報復，而是社會的是非問題。 陳菊上任監察院長後，爆發高雄市長任內的愛將丁允恭事件，在野黨一度將砲口對準陳菊，媒體關心與陳菊親如家人的蔡英文是否有替陳菊加油打氣，對此，陳菊笑了笑說：「我知道我到哪裡都會變箭靶，但總統知道我會撐住。」她的笑容中多了點苦澀，但正如陳菊說過，她每個階段的人生都很辛苦，但是不論如何，總會撐過來，看見光明、看見民主花朵盛開。