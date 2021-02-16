女主管盜領老兵棺材本？退輔會：全案已懲處訟訴中
記者陳弘志／台北報導
2021-02-16 13:44:24｜2021-02-16 14:13:17
退輔會轄下的台北市榮民服務處傳出工作人員盜領譚姓老兵的棺材本，引發老兵妻子與退輔會的訴訟，台北市榮服處今（16）日表示，該處的朱姓社區志願組組長已被懲處，全案進入訴訟中，交地檢署偵辦。
老兵的妻子馬女士向媒體爆料，指控朱女逕行代為保管並處理老兵的印章和存摺，在朱女的遊說下，當時沒有妻小的譚男於2011年到榮服處簽立遺囑，決定死後把遺產全數捐給榮民榮眷基金會，直到譚結婚後，朱女才把存摺和印章歸還給譚男。馬女士指出，老兵原本的百萬元存款，只剩下 7 萬元。她質問朱女，朱女才改口曾幫她先生領過錢，朱也說老兵有立遺囑，她並曾在2016年幫忙代領一筆錢。馬女士表示，老兵於結婚後，曾主動要求更改遺囑，但朱小姐一度避不見面，她事後追查，榮民榮眷基金會也沒收到捐款。對於兩造說法不同引發爭議，台北市榮服處今天聲明如下：一、經查故榮民譚先生，設籍台北市大安區，於105年與馬女士登記結婚，於107年5月往生。有關馬女士質疑故譚員生前財產遭台北市榮服處社區志願組長朱女士侵占一案，業經廉政署於107年10月間調查，已於108年1月11日以查無貪瀆具體事實，核定結案。二、另馬女士107年間復向台北地方檢察署提告，該署於108年1月傳喚兩造當事人出庭應訊，最近一次出庭為109年10月，現由地檢署偵辦中。三、本處就本案已於107年至109年間，配合輔導會及廉政署調查，展現行政機關面對問題、解決問題的積極態度，惟朱員業已懲處，本處並持續宣導依法行政原則與立場。本案目前進入司法調查程序，馬女士若有新事證，應檢具逕向地檢署提出。