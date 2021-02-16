男星脫衣撲床！譚松韻直喊「色中餓鬼」

中視播出的戲劇《錦衣之下》雖然是古裝劇，卻有不少偶像劇的橋段，男主角任嘉倫詮釋的陸繹，還是個撩妹高手，像愛的背背、公主抱都是基本，但劇中一場床戲，任嘉倫必須緊貼女主角譚松韻，卻讓譚松韻直呼任嘉倫是「色中餓鬼」。

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劇中，有一場譚松韻獨自在湯池，卻遇刺殺，任嘉倫及時英雄救美，在解除危險後兩人共處一池，曖昧氛圍讓人臉紅心跳。另一場則是譚松韻服下軟筋散，被當成人肉禮物送給任嘉倫，為了將計就計，任嘉倫假裝脫衣要親近她，兩人在床上臉貼在一起，令譚松韻嚇到拚命呼叫，直喊「陸大人是色中餓鬼」，男女主角之間俏皮又不黏膩的感情戲，很讓人上癮。

▲譚松韻（右）直喊「陸大人是色中餓鬼」。（圖／中視）

大陸男星任嘉倫古裝扮相俊美，外加有雙「超會開車的眼神」，演出《大唐榮耀》、《錦衣之下》後即圈粉無數，人氣攀升到連他自己都吃驚的地步，尤其在《錦衣之下》他飾演錦衣衛陸繹，冷酷又霸氣，不過，當他對女主角深情呵護時，網友則極推他那「高碼磁波的大眼」，對上眼就能迷倒眾生，甚至美譽這部戲是把「高冷中含著愛情演出了另一個新境界」。

▲任嘉倫（左）有雙「超會開車的眼神」。（圖／中視）

任嘉倫解析「陸繹」這人物時，覺得這個人如果放在生活當中，是不太能生存下來的一個人，「他太以自我為中心了，看誰都不順眼。」戲外任嘉倫則和「陸繹」完全不同，他說：「我真的很不內斂，非常好相處，就像隔壁對門的鄰居，相處沒什麼壓力。」在片場，他沒事就交朋友，也常跟導演聊戲，碰撞出許多想法。《錦衣之下》自2月17日起每周一至周五晚間8點在中視播出。