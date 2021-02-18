Mitsubishi Outlander大改款終於現身，北美地區首發登場!

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上個月以神秘廠照作為預告的大改款Outlander終於在昨日全面揭露，外型與先前身著偽裝彩貼的猜測相去不遠，採用與小改款Eclipse Cross極為類似的Dynamic Shield家族面容作為新世代車款的特徵，分離式車燈設計其上方為細長狀LED日行燈下方則為多組單體LED光源，搭配粗壯的保桿及深邃的鈑件摺痕，營造出與過去迥然不同的硬派形象，相較下細長的尾燈輪廓替粗曠的外型柔化不少，整體而言大改款Outlander在第一印象確實比起過往來得更為吸睛。
內裝這次則透過大量皮革與跳色搭配跳脫過去塑料感過重的印象，尤其頂規車型還以麂皮搭配菱格紋縫線進一步推升其高級化質感，硬體部分以一具12.3吋數位儀表搭配9吋中控螢幕作為視覺主調，並支援Android Auto與Apple CarPlay功能，空調系統仍維持傳統的實體按鍵，即便現在許多車廠已逐漸Tesla化將螢幕放大並將按鍵數位化，好處是看來清爽卻喪失操作直覺性，常用功能鍵實體化還是有不可或缺的實用性，另外標配的11具安全氣囊堪稱同級車標竿，主動安全部分也有ACC及車道偏移輔助功能，其他像是全彩HUD抬頭顯示器、Bose音響系統、三區恆溫、座椅加熱等這次都在大改款的配備項目之列。
由於大改款Outlander採用的是Renault-Nissan-Mitsubishi戰略聯盟的CMF-D 平台打造，不僅車體結構更為扎實，材料與剛性上也有顯著提升，動力部分採用的是新開發的2.5升自然進氣引擎，最大馬力為181匹，扭力峰值為245Nm，另外還有一具四缸搭配電動馬達的PHEV車型，尤其後者還具備四輪驅動功能，再搭配品牌自豪的S-AWC技術及多地形選擇模式，無論鋪裝道路的穩定性甚或崎嶇的越野地形的穿越能力都將大幅提升，這次北美市場將為全球首發區域，海外最快也要等到第三季後才有機會了。