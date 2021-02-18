狂停騎樓20天！店家求「別鎖龍頭」卻遭嗆 眾人一看氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 17:05:37
市區的車位總是一位難求，因此有些人會將機車停在騎樓，但這樣就會造成他人的困擾。近日，就有網友抱怨，一部機車在店門口停了20天，由於遇不到車主，只好貼上紙條「要求龍頭別鎖」，沒想到車主竟貼紙條回嗆，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，過年共休了21天，有台機車就在店門口停了20天，由於遲遲遇不到車主，她只好在17日時貼上紙條，告知車主「因為18日就要營業，要求龍頭別鎖，旁邊有車位的話，就會幫忙移動」。沒想到的是，原PO到下午突然發現，車主竟貼紙條嗆聲，「請勿任意移動此車，或毀損情況發生，若有移動會報警處理，並恐有觸法之虞」，讓她忍不住痛罵「有些人就是過份，這擺明欺負女人嗎？」許多網友看完也相當氣憤，「停在騎樓？如果是的話直接檢舉」、「看有沒有監視器吧」、「直接報警處理就好」、「妳自己如果有停車牽走，然後拍照檢舉他」、「我不會等20天，我隔天就讓他拖吊場過年了」、「客氣什麼！直接檢舉拖吊啊」、「就算停騎樓車牌也是應該是要向外，不然也算違停」。事實上，桃園市交通局在去年就曾公告「開放騎樓停放機車」，但以一列為限禁止多排停車，並須留1.3公尺以上供輪椅與行人通行、停車方向應垂直於道路，車身前緣（或後緣）應與建築線切齊，若無遵守規定，還是會收到罰單。至於大眾運輸場站周邊300公尺，以及交通局公告禁止騎樓停車路段，還有建築物所有權人「無意願開放騎樓停放機車者」有申請過的騎樓，依舊無法停放機車。（編輯：許智超）