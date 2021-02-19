減肥不想吃白飯？營養師：可換成地瓜等５食物
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2021-02-19 18:31:13
不論說到減肥或是肥胖，和體重、體態有關的食物，許多民眾常見把矛頭指向白飯，特別是近來盛行低醣、低碳飲食，白飯也變成「萬惡之源」。對此倪曼婷營養師為白飯喊冤，也提醒減肥是為了健康，但請不要因為減肥先失去了健康。
減肥先戒白飯？ 3大熱量營養應均衡攝取倪曼婷營養師指出，碳水化合物是構成熱量的三大營養素之一，是人體的主要熱量來源，透過減醣確實可達減重效果，但若要達減重效果，減少蛋白質、油脂攝取也同樣做得到，三者同樣皆為構成熱量的三大營養素，關鍵在於比例分配與總熱量多寡。當碳水化合物攝取不足時，蛋白質也只是當成熱量在燃燒，提醒民眾別誤以為蛋白質吃多就會變成肌肉。減肥不吃白飯 案例出現高血脂等問題倪曼婷營養師也分享一個案例，該個案執行生酮飲食，不吃白飯，每餐約500克重的魚類或肉類以及幾顆雞蛋，持續了約三個多月之後，體重瘦了10公斤以上。這樣的減重成績看似相當優越，但該案例後續開始陸續出現一連串的不良反應，包括了高血脂、頭暈、暈眩、情緒不佳等。倪曼婷營養師指出，該案例原本曾一餐可吃到四碗飯，當白飯完全不吃之後，一餐就減少了1120卡的熱量，三個月下來自然能瘦到超過10公斤，但這樣的做法完全捨去了三大營養素的碳水化合物，身體當然也會出狀況。反觀，若該案例將白飯減少至一碗，並搭配適量的蛋白質，也照樣能瘦下來。後來該案例因健康出狀況，恢復了正常飲食，例如正餐開始吃滷肉飯配香腸。對此營養師表示，若因此而復胖，其關鍵不在於白飯，而是在肉燥及香腸上這些高油脂的加工食品上。除了前述案例，也曾遇過女性案例因長期為攝取碳水化合物，導致經期大亂，月經半個月沒來，甚至是出現掉髮的情況。呼籲民眾在減肥時，務必均衡營養，以避免健康狀況出問題。減肥不想吃白飯？專家：可改吃玉米等食物倪曼婷營養師表示，減醣達減重效果確實可行，但較適用於如前述所說的大量澱粉愛好者。碳水化合物雖為構成熱量的３大營養之一，不代表減肥時就應完全斷絕，可適度的攝取，但不建議長期不吃或極低量。而若對白飯還是有所顧忌，也可以改吃其他同樣被歸類為澱粉類的南瓜、地瓜、芋頭、玉米、五穀飯等原型食物，這類型的食物含有更多的膳食纖維及微量營養素，在飲食上並不反對取代白飯。倪曼婷營養師提醒，理想的減重方式在於「長期使用且不危害健康」，以天然健康的飲食方式及生活習慣調整達減重目的才是上策。而若想以特殊的飲食方式進行減重，不論如何都建議應與專業醫療人員討論及陪同，並定期抽血檢驗，以確保身體健康。