老外瘋傳魏導電影演員徵選 在台荷蘭人大讚：太有趣！
The China Post/綜合報導
2021-02-20 23:11:00
The China Post報導，導演魏德聖目前正在籌備史詩級新片「臺灣三部曲 Taiwan Trilogy」，而日前劇組單位釋放外籍演員徵選消息，馬上在外籍人士群組間引起熱烈回響。
「臺灣三部曲 Taiwan Trilogy」故事是在描述17世紀大航海時代臺灣在世界舞台初登場的樣貌用三部電影呈現三方視角，西拉雅獵人、漢人海盜與荷蘭傳教士的角度講述不同觀點的歷史故事。 其中，第三部曲《應許之地》主要敘述荷蘭傳教士楊恩的故事。故事背景回到400年前的大航海時代，重現荷蘭人來到「台江內海」，再到鄭成功打敗荷蘭人。 根據英文版演員徵選公告，主要徵選對象包括年齡8-12歲的白人男孩、國高中白人女孩、白人男性，懂荷蘭語尤佳。 此外，告示寫道，電影預計拍攝時間從2021年8月直到2023年，拍攝地點在台灣。 內文提到，電影主要敘述不同族群與文化初次相遇，激烈碰撞的大時代。 「台灣三部曲」計畫橫跨10年製作、耗資45億，終於要在今年正式開拍。魏導新作未演先轟動，不少在台荷蘭人在社群群組間轉傳誠徵演員通知，直呼：「太有趣了吧。」 另一方面也有不少老外對於魏導新片表示相當期待。