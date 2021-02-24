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陽明山花季開花了！陽明公園花鐘、花卉試驗中心賞花去

ReadyGo

2021-02-24 00:30:23

陽明山花季開花了！陽明公園花鐘、花卉試驗中心賞花去
陽明山花季開花了！陽明公園花鐘、花卉試驗中心賞花去
每年吸引百萬以上花迷前來朝聖的2021陽明山花季於2/5到3/21盛大展開，而花季主要景點為陽明公園、花卉試驗中心等地，有八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、平戶杜鵑甚至是鬱金香等花卉輪番上陣，2021陽明山花季今年因為疫情的關係，雖然取消了實體活動，仍然吸引許多人上山賞花，而花季期間夜櫻點燈仍維持晚間6-10點。
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2021陽明山花季

2021陽明山花季怎麼去？

大眾運輸：
1. 自捷運劍潭站搭乘紅5至終點站下。
2. 自捷運台北車站搭乘轉乘260至終點站下。
3. 自捷運北投站搭乘搭乘小9及129至陽明山公園服務中心下。
陽明山花季怎麼去交通資訊
陽明山花季怎麼去交通資訊
圖/陽明山花季

陽明公園-陽明山花鐘

陽明公園內種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑、茶花等各種花卉，其中，一座由各式當季花卉組成的花鐘，是陽明山公園的重要地標，由季節性的花卉裝置而成並會定時播放音樂，是遊客到訪陽明公園的重要拍照景點。
陽明山花鐘｜陽明山花季
陽明山花鐘｜陽明山花季
圖/[email protected]
陽明山公園陽明山花季
陽明山公園陽明山花季
圖/[email protected]_tina.tw_
陽明山花季｜陽明山花鐘｜陽明公園
陽明山花季｜陽明山花鐘｜陽明公園
圖/[email protected]
地址｜台北市北投區湖山路二段陽明山國家公園

花卉試驗中心

其實陽明山不只陽明公園，花卉試驗中心也是另一個賞花好地點，除了茶花和櫻花，近期鬱金香、風信子也已經盛開，園內也有許多蕨類、裝置藝術和步道，甚至有許多婚紗攝影在這邊取景，每個角落都好拍，大約可停留一小時。
陽明山花卉試驗中心賞花景點
陽明山花卉試驗中心賞花景點
圖/[email protected]_juria
營業時間｜08:00-17:00
地址｜台北市士林區仰德大道四段175巷32號

平菁街42巷櫻花(櫻花巷)

粉色風暴來襲！陽明山平菁街42巷櫻花已經盛開，可由士林區至善路3段71巷左轉進入陽明山，沿途可以欣賞到山櫻花開放，靜靜的藏在陽明山寧靜巷弄內，附近還有許多休閒觀光農園，是休閒好去處。
陽明山平菁街42巷櫻花
陽明山平菁街42巷櫻花
圖/[email protected]
地址｜台北市士林區平菁街42巷


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