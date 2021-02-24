陽明山花季開花了！陽明公園花鐘、花卉試驗中心賞花去

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2021陽明山花季
2021陽明山花季怎麼去？大眾運輸：1. 自捷運劍潭站搭乘紅5至終點站下。2. 自捷運台北車站搭乘轉乘260至終點站下。3. 自捷運北投站搭乘搭乘小9及129至陽明山公園服務中心下。圖/陽明山花季
陽明公園-陽明山花鐘陽明公園內種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑、茶花等各種花卉，其中，一座由各式當季花卉組成的花鐘，是陽明山公園的重要地標，由季節性的花卉裝置而成並會定時播放音樂，是遊客到訪陽明公園的重要拍照景點。圖/[email protected]圖/[email protected]_tina.tw_圖/[email protected]地址｜台北市北投區湖山路二段陽明山國家公園
花卉試驗中心其實陽明山不只陽明公園，花卉試驗中心也是另一個賞花好地點，除了茶花和櫻花，近期鬱金香、風信子也已經盛開，園內也有許多蕨類、裝置藝術和步道，甚至有許多婚紗攝影在這邊取景，每個角落都好拍，大約可停留一小時。圖/[email protected]_juria營業時間｜08:00-17:00地址｜台北市士林區仰德大道四段175巷32號
平菁街42巷櫻花(櫻花巷)粉色風暴來襲！陽明山平菁街42巷櫻花已經盛開，可由士林區至善路3段71巷左轉進入陽明山，沿途可以欣賞到山櫻花開放，靜靜的藏在陽明山寧靜巷弄內，附近還有許多休閒觀光農園，是休閒好去處。圖/[email protected]地址｜台北市士林區平菁街42巷
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