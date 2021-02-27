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北車地下街每次去逛都「迷失自我」？網全認同：繞不出來

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 11:03:25

台北車站
▲台北車站為台灣數一數二的大型車站。（示意圖／翻攝 pxhere ）
台北車站為全台數一數二的大型車站，位於交通樞紐要點，捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的特質，進出動線複雜，底下還分出Y區、K區、Z區三大地下街，吸引許多旅客前往。就有網友表示，每次去逛北車地下街「都逛到快死掉」，從高中到現在都是如此，每次去就會迷失，逛到懷疑人生。文章一出引發討論，許多網友深有同感，直呼「真的繞不出來」。
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有網友在PTT發文，透露自己從高中時代開始，每次去「北車地下街找東西一定會搞到快死掉」，但還是會一直不停看、不停逛。原PO分析逛到懷疑人生的原因，包括「店家太多、品項很少、品項重複度高」，每次去逛都走到崩潰。最後詢問大家，「有人跟我一樣每次去北車地下街就迷失嗎？」
▲網友每次去北車地下街都會逛到迷失自我。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友每次去北車地下街都會逛到迷失自我。（圖／翻攝自批踢踢）
許多心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「Y區進去出來就有一個下午的時間消失了」、「真的，我也覺得裡面有種繞不出來的fu」、「已經去超過10次了吧，還是找不到賣冰的地方，只有我朋友知道」、「大型迷宮」、「以前小時候看過很多北車地下街的鬼故事」、「錢會一直不見」。
不過也有網友認為，「我逛ikea也可以逛四小時」、「移工逛街的地方」、「你還能每次逛一圈，真是不簡單」、「有一區味道超怪很可怕」。（編輯：倪浩軒）
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