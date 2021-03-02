▲ 2021 補助新制助攻，台鈴 eReadyFun 最低日付不到 70 元

配備
eReadyFun
同級競品
頭燈
雙魚眼LED (勝)
一般LED燈泡
剎車系統
單向雙活塞(勝)
一般為單向單活塞
避震系統
五段可調(勝)
一般為不可調
碟盤 (mm)
前220浪花碟/
後180打孔碟(勝)
前後皆為打孔碟
座高 (mm)
744(勝)
745以上
置物空間 (L)
26.5(勝)
23.9~26.5
置杯架
雙置杯架(勝)
單置杯架或需額外加裝
椅墊
加長防滑椅墊(勝)
一般機車椅墊
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