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2021 補助新制助攻，台鈴 eReadyFun 最低日付不到 70 元

2GameSome - 有車賞

2021-03-02 18:25:00

2021 補助新制助攻，台鈴 eReadyFun 最低日付不到 70 元
▲ 2021 補助新制助攻，台鈴 eReadyFun 最低日付不到 70 元
台鈴eReady 第一款智慧雙輪 eReadyFun 在市場定位上展現台鈴工業 47 年市場經驗的觀察，以高 CV 值（Cost & Value）的產品策略：精準定價、App 友善介面、出色的實用機能及騎乘表現、優質的後勤保養服務，來吸引以都會通勤用車為主的「聰明消費者」
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配備

eReadyFun

同級競品

頭燈

雙魚眼LED (勝)

一般LED燈泡

剎車系統

單向雙活塞(勝)

一般為單向單活塞

避震系統

五段可調(勝)

一般為不可調

碟盤 (mm)

前220浪花碟/

後180打孔碟(勝)

前後皆為打孔碟

座高 (mm)

744(勝)

745以上

置物空間 (L)

26.5(勝)

23.9~26.5

置杯架

雙置杯架(勝)

單置杯架或需額外加裝

椅墊

加長防滑椅墊(勝)

一般機車椅墊

在價格上以貼近消費者需求的價格區間。以南投縣汰購方案結合中央補助最高可達 2.4 萬元為例，只要 50,980 元即可入主。而即日起，持中信信用卡（限正卡持卡人）至全台灣 eReady 門市刷卡購車，並掃描 QRcode 登錄，不限金額皆享 6 期、12 期、24 期 0 利率分期購車禮遇。
三月 eReady 購車更優惠 推出 36 期零利率方案 最低日付不到 70
台鈴eReady 在三月持續加碼推出購車優惠，可選 36 期分期購車零利率方案，最低日付不到 70 元。即日起消費者至 eReady 門店預購或購買 eReadyFun 即送旅行移動套組，包含 eReady 時尚造型安全帽（乙頂，市價 1,200元），eReady 時尚造型後背包（乙個，市價 990元），以及另外提供 666 車險，一年期全方位保險：6 萬限額車碰車+ 6 萬火險+ 6 萬失竊（此方案須搭配分期購車），而完成試騎另外加碼送 eReady 品牌口罩乙個

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