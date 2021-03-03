【NOW辯風向】直播／支不支持低薪夫妻生小孩？
文/陳錦欣
2021-03-03 20:30:00
由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性、教育議題的辯論節目；而今天所要討論的議題就是要問你「支不支持低薪夫妻生小孩」？
沒錢怎麼養小孩？臺灣近年生育率在世界排名中一直呈現吊車尾的成績，然而低薪世代來臨，如果夫妻年收入僅勉強達標平均值65萬，生存以上、生活以下的臨界點，你支持不支持他們生小孩呢？本集節目邀請到專解男女兩性問題的最佳搭檔馬克、瑪麗，以及新手媽媽YouTuber陳彥婷與經過海選脫穎而出的優秀學生，正反兩方進行激辯。最精采的內容請鎖定今晚《NOW辯風向》官方YouTube頻道。節目中的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、YouTube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方YouTube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。