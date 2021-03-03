NOW辯風向／單親媽從小忙賺錢 瑪麗走心嘆：後悔被生下
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 23:19:12
類辯論談話節目《NOW辯風向》今（3）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第八集，討論的議題是「支不支持低薪夫妻生小孩？」現場來賓們唇槍舌戰、火花四射，人氣學生代表Eri更是在申論後從正方「倒戈」到反方，瑪麗還自爆童年心酸過往，坦承從小因為媽媽忙賺錢常常不見人影而導致母女關係疏離，認為生小孩必須做好經濟規劃。
節目一開始，主持人阿樂先公布了人力銀行調查一般勞工不想生小孩的理由，有70.3％的受訪者是因為「怕賺的錢不夠養小孩」，高居第一。另外有50.6％的受訪者則是擔心「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」，排在第二。前兩項理由都和經濟因素有關，可見生養小孩時，夫妻的賺錢能力確實是一大考量。而阿樂也公布了目前網友的投票數據，支持低薪家庭生小孩的只有12％，反對的高達88％。在申論的時候，反對「低薪家庭生小孩」的反方代表彥婷，以自己身為新手媽媽的經驗為例，指出生小孩費用高昂，光是懷孕期間的各種檢查費用就花掉幾十萬。瑪麗更是以自己生長在單親家庭的經驗指出，媽媽忙著賺錢，所以從小由阿姨撫養長大，導致母女關係疏遠，小時候甚至還指著媽媽說「是女鬼」，不想跟媽媽回家。馬克則強調階級複製的問題，認為生小孩前應該三思。而正方代表畢盈盈則是認為，如果大眾不支持低薪家庭生小孩，少子化問題已經很嚴重，台灣到底誰來生小孩？關閎文則指出高薪低薪都是一時的，高薪家庭可能會陷入困境，低薪家庭也可以打拼獲得高薪，並不能成為生不生小孩的判斷依據。有趣的是，本來是正方代表一員的Eri，在申論階段結束後「倒戈」加入反方，理由是認為反方有更大的發揮空間。但在質詢階段，Eri卻幾乎沒什麼發言的機會，也讓關閎文戲稱Eri根本是正方派去的臥底。雙方在交叉質詢階段的問答非常緊湊、毫無冷場，正方緊扣經濟條件對於生養小孩的重要性，瑪麗甚至在被關閎文詢問是否後悔被生下時果斷答是，更走心透露媽媽常喟嘆因為生小孩而錯過許多人生機會，提醒所有夫妻真的要想清楚，仔細衡量自身條件再決定是否要生養小孩。而關閎文則強調痛苦是比較出來的，所謂有錢人若把小孩送進貴族學校還是會遇到更有錢的人，永遠比較不完，那到底要多富有的家庭才有資格生小孩？所以重點在於家長要改變自己的心態，給小孩正確的價值觀。只要事前考慮清楚，無論目前是否低薪，願意為了小孩努力都應該支持。社會也應該去幫助任何有意願的夫妻，給予更多資源和關愛。節目最後，支持低薪家庭生小孩的比例提高到41％、不支持的則降低到59％，雖然正方代表僅剩兩人，但關閎文和畢盈盈力挽狂瀾，成功改變了節目一開始高達88％網友反對低薪家庭生小孩的既定印象。《NOW辯風向》於每週三晚間9點在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：倪浩軒）