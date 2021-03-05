Podcast元年之後／跟進Clubhouse SoundOn不怕後繼無力
記者賴志昶／專題報導
2021-03-05 10:15:00｜2021-03-05 10:57:47
Podcast竄紅之後，Clubhouse橫空出世，隨即襲捲整個華語圈，整個農曆春節最常聽到「誰有邀請碼」、「你開房間嗎」等詞語，不少名人、網紅前仆後繼地上Clubhouse試水溫…。
不過，才1個月的時間，Clubhouse回歸基本盤，前陣子動輒上千人擠在一間房（直播廳）的熱況，如今已逐漸退燒。有人認為，Clubhouse因為幾乎還沒找到獲利模式才退燒，但是，才剛剛推出SoundClub功能的原Podcast平台業者SoundOn卻認為，只要有互動與流量，未來Clubhouse這種語音聊天室，要「變現」其實並沒有什麼問題！Clubhouse爆紅熱潮能多久？Podcast創作者打問號Clubhouse和Facebook、Instagram、Podcast等都一樣是社群社交平台，但Clubhouse與眾不同的是「菁英感」，因為研發者設計出「只能經由邀請碼才能註冊」的遊戲規則，加上僅限於IOS平台，草創初期又藉由名人、網紅的號召，成功地在群眾中創造出一股熱潮。不過，KKBOX內容製作部資深經理柯亭竹認為，聲音直播其實並非新功能，過去就有其他軟體有這種功能。如果稍加關注Clubhouse的聊天室內容，也會發現「含金量」並不算高。「因為很多時候大家真的只是在閒聊！」柯亭竹指出，這並不一定適合每位Podcast創作者，但對適合直播的頻道主而言，就成了另一種聲音媒介，可以藉此接觸到新聽眾，未來也許也能夠走向新的商業模式。還有創作者認為，Clubhouse與Podcast的內容型態差異太大，因此在聲音產業中，兩者影響並不算高。Podcast創作者「傑西大叔」分析，Clubhouse雖然有互動聊天功能，但容易被打斷，整體內容太過發散，「適合聊天，但很難陳述議題」，如果能夠維持聊天室的秩序，就可以交流觀點，這部分得靠主持人功力；此外，Clubhouse佔聽眾使用時間更長，這點與Podcast的節目型態有明顯差異。他認為，Clubhouse在熱潮過後，還是得面臨平台限制、無法重播、時間過長等問題，市場上雖傳出許多社群巨頭準備跟進開發類似功能，但未來是否可行還是個大問號。直播軟體雨後春筍 SoundOn迅速布局跟進事實上，Clubhouse迅速爆紅後，市面上出現不少相似軟體，例如17LIVE的Wave、「麻吉大哥」黃立成所打造的FAM及SoundOn所做的SoundClub功能。對於聲音直播軟體如雨後春筍般出現，剛宣布收購SoundOn不久的17 LIVE共同創辦人潘杰賢強調，「這是需要的！」因為有多個平台都做起聲音直播軟體，短時間就能夠「教育市場」，讓大眾對這種媒體形式的接受度更高。潘杰賢以2015、2016年自己從事影像直播的工作為例，當時在台灣也是有幾十家直播平台，在中國大陸甚至有上百家，而這種競爭過程，都讓市場短時間迅速提升接受度。潘認為，雖然各家推出的軟體都有聲音直播功能，但切入點各自不同。有些著重社交功能，有些專注於音樂，至於SoundClub，就是以SoundOn背後數千位Podcast創作者為底的新服務。他解釋，Clubhouse爆紅的初期，公司就開始關注此議題，農曆年前就快速地推出SoundClub，其中的決策、開會過程，就只有幾天的時間而已。SoundOn創辦人顧立楷指出，SoundClub的出現解決了許多Podcast創作者困境，「首先降低了創作者門檻，讓創作者先開一台直播，試過水溫後，如果內容效果不錯，再規劃定期開播，並可以錄製成固定Podcast節目。」此外，SoundClub不需要專業錄音設備，在家裡就能用手機直接開播，這都能夠促進整個Podcast生態系的成長。聲音軟體如何獲利？SoundOn兩大巨頭不擔心至於這種結合Podcast與Clubhouse的獲利模式在哪？潘杰賢坦言還沒有找到，但他不心急。潘指出，目前團隊仍專注於製作好的內容，並找出適合Podcast創作者的互動模式，因為只要有互動，「變現」就是千變外化的了！做為平台方，SoundClub該思考的是怎麼將技術與用戶進行有效互動，產生更大的經濟效應。舉例來說，過去Podcast最簡單獲利模式就是「廣告置入」，如果把整集節目切成數段，在每段節目播出中，都夾雜10分鐘的互動時間，讓主持人利用SoundClub的功能和聽眾進行互動，這種互動就會產生價值，並培養粉絲黏著度。「不擔心啦！這種後續效應會很可期。」顧立楷說，只要流量在、加上互動者與創作者都留著，就一定能找出「變現」方法，最重要的是，平台業者與頻道創作者，該用什麼方法去開創新的價值。