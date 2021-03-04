▲ 英國賽車綠回歸！Aston Martin 發表全新 F1 賽車

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英國百年車廠 Aston Martin 正式揭露以 Aston Martin Cognizant Formula OneTM 之名，正式回歸 F1TM 賽道的全新篇章，再度角逐標誌性賽車殿堂。同步發表代表著品牌 108 年輝煌歷史的全新 AMR21，將於本月底巴林大獎賽正式亮相。
透過線上發表與全球車迷見面的全新 Aston Martin Cognizant Formula OneTM 團隊，睽違超過六十年，再度將英國超豪華汽車品牌，送上享譽全球的競速巔峰。自 1960 年 Maurice Trintignant 駕駛的 DB5 越過銀石賽道終點線後，橫跨超過半個世紀的光榮回歸，新車隊將再度駕駛披上嶄新飛翼徽飾的一級方程式賽車重返賽道。
本賽季 AMR21 將由四度拿下 F1TM 世界冠軍的德國車手 Sebastian Vettel，與後起新秀加拿大車手 Lance Stroll駕駛，以品牌經典的 Aston Martin Racing Green 色系為主軸，象徵 Aston Martin 的傳統賽車配色及輝煌歷史。全球合作夥伴 Cognizant 字樣及底盤下方代表 BWT 的洋紅色條紋，帶出協力團隊的堅強陣容。
位於 Silverstone、廣達 200,000 平方英尺的全新 Aston Martin F1 TM 工廠將於 2022 年下半年度竣工，使生產研發能力更趨完備，該廠也將成為 Aston Martin 的創新實驗室，以推動後續道路用車的技術發展，包括受 Aston Martin Valkyrie 所啟發的中置引擎產品，將於未來十年內成為品牌核心陣容。
Aston Martin 睽違 61 年強勢回歸 F1 賽道，1913 年由 Lionel Martin 與 Robert Bamford 以賽車運動為核心，共同創建的品牌基因蓄勢待發。明年正逢 Aston Martin車隊於 1922 年法國大獎賽首次亮相的一百周年，橫跨漫長世紀，Aston Martin 對賽車運動的熱忱絲毫不減，除了創下 1959 年利曼 24 小時耐力賽一舉奪冠的車壇佳話；2020 年在 La Sarthe 賽道，Aston Martin 車隊亦憑藉 Vantage GTE 成功勇奪兩項總冠軍，並蟬聯 FIA 世界耐力錦標賽（WEC）GT 跑車製造商年度冠軍。
Aston Martin Cognizant Formula OneTM 擁有強大賽車血統，前身為 Lawrence Stroll 與車隊執行長 Otmar Szafnauer 共同領導的 Racing Point Formula One™車隊。全新 AMR21 車型，搭載 Mercedes-Benz AMG F1 M12 E Performance 渦輪增壓引擎，將於今日在銀石賽道首發，並於 3 月 12 日至 14 日在巴林賽道進行全面測試。
Aston Martin Cognizant Formula OneTM 將於 2021 年 3 月 28 日巴林大獎賽上正式回歸。