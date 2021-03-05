▲ 新世代 Mercedes-Benz S-Class 四車型 446 萬起正式登台

車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
S 350 d
直列六缸柴油
共軌直噴＋Turbo
2,925
286/600
9G-TRONIC 九速手自排
446
S 350 d L
511
S 450 4MATIC L
直列六缸汽油
缸內直噴＋Turbo＋EQ Boost
2,999
367/500
(＋22hp EQ Boost)
620
S 500 4MATIC L
435/520
(＋22hp EQ Boost)
741
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全新 S-Class 結合尖端科技配備與數位化操作介面，12.8 吋 OLED 高解析度觸控螢幕優雅地懸浮於中控台，大幅減少實體按鍵比例，主動環景式內裝照明以 250 顆 LED 所組成的環景光條圍繞全車，每一顆 LED 以 1.6厘米的間距緊密依靠。無論是直瀑縫線搭配星芒壓孔的 Lugano 真皮座椅；或是 Nappa 柔感真皮結合 16,000 針的微穿孔設計，皆給予乘客極致舒適的親膚感受。
車頭配備多光束智慧型 LED 頭燈、車側的隱藏式車門把手，車尾則採用全新雙件式 LED 尾燈組。
影音系統也全面升級，全新 S-Class 可選配 Burmester® 高階4D環場音響系統，全車高達 31 具高傳真喇叭，當音樂開啟時，在前門上的三角型喇叭即會伸出旋轉音鈕，為 4D 環場音響系統主要標誌，而安裝於椅背的兩個聲波傳感器，將低音轉換成震動，創造出更多層次的音樂體驗。
全新 S-Class 特別針對後座開發新一代 MBUX 多媒體系統，結合後座觸控面板及搭載兩組 11.6 吋觸控螢幕的 MBUX後座視聽娛樂系統，讓後座乘客也能享有與前座相同的多媒體內容或設定導航目的地等功能，而後座獨立的聲控系統，讓「你好，賓士」智能聲控不再只是前座的專利。
為了給予後座乘客更全方位的保護，Mercedes-Benz 採用創新概念開發後座安全氣囊，並運用於全新 S-Class。由於後座乘客除了成人之外，也有可能是兒童，因此需經過縝密的設計與測試，以確保後座安全氣囊能夠因應不同條件，自原本的體積 16 公升，展開至最大 70 公升的狀態，並能支撐頭部與頸部，大幅降低傷害。（預計21/22年式起提供）
同時，隨著全新 S-Class 上市，PRE-SAFE® 主動側撞防護功能再度進化，當偵測到即將發生側面碰撞時，除了透過瞬間將椅背側墊氣囊充氣，把乘客從靠近車門邊的危險區域移開，更首度結合 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，能在 1 秒內提高車身最多 8 公分，以堅實的車體底板吸收撞擊力道，減緩施加在乘客身上的作用力，全面照護您最在乎的人。（預計21/22年式起提供）
全新 S-Class 導入新一代 MBUX 多媒體系統，徹底改變座艙的互動體驗，可說是駕駛的貼心管家，因應駕駛不時需要切換視線方向，更首創 3D 儀表板，內建於儀表板內的紅外線攝影機可持續追蹤駕駛者雙眼，並根據視線位置生成空間影像，打造裸視 3D 立體效果，還能結合生物識別系統，讓駕駛能以臉部辨識登入 MBUX 個人設定檔案。
同樣為全新首創的 MBUX 擴增實境抬頭顯示器，將導航資訊與全新 S-Class 前方環境合為一體，透過虛擬投射魚骨型的箭頭，幫助駕駛在行經陌生道路時，更精準地判斷行車路線，確保行車安全。
直覺即是最體貼的設計，MBUX 智能控制透過洞悉駕駛使用邏輯，判讀駕乘者的一舉一動，包含手部、頭部或上半身的任何動作，並以對應的功能回應。例如倒車時，駕駛者只需依照平時習慣，將視線順勢轉移至後方，系統即會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾，讓車輛後方的路況一覽無遺，不僅提高駕駛安全性，更無時無刻預先設想每一項需求。
作為旗艦車款，全新 S-Class 即便車長超過五米二，也因配備後軸轉向系統，可以像小型車一般在都會區的大街小巷靈活穿梭。後輪可以依據車速與轉向角度，來判定應與前輪同向或反向轉動，高速行駛變換車道時，前後輪同向作動，可提升行駛穩定性；當低於 20 km/h，後輪最大轉向角度可達 10 度，最小迴轉直徑 10.9 公尺甚至比 A-Class 還短（11 公尺），讓市區停車或迴轉更加便利，同時照護到周遭的用路人安全。
革命性的 DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈，透過 130 萬個微小鏡面，創造出解析度 260 萬畫素的畫面。除了首創流星雨般的數位迎賓燈效果，更具備 ULTRA RANGE 超長距遠光燈功能，最大照射距離可達 650 公尺，並可依車輛前進速度、轉彎角度及地形起伏，隨之調整頭燈照射角度與範圍，在夜晚的時候提供更周全的照明輔助。（預計21/22年式起提供）
為了讓更多人有機會近距離欣賞全新 S-Class，Mercedes-Benz 特於 3 月 6 日至 3 月 20 日期間，於台北信義 BELLAVITA 寶麗廣塲 1F 中庭精心打造全台唯一「The new S-Class. 未來藝廊」。現場除了可鑑賞三台不同動力規格的全新 S-Class，亦可透過互動裝置和導覽，了解全新 S-Class 的多項細節設計。
The new S-Class. 未來藝廊 參觀資訊地點：BELLAVITA寶麗廣塲 1F中庭 (台北市信義區松仁路28號)展期：2021/3/6 - 2021/3/20 時間：10:30 – 22:00 (配合百貨營業時間)＊配合防疫措施，入場參觀採分流管制，如遇貴賓包場 (11:00-14:00) 敬請耐心等候。【全新 S-Class簡易規格表】