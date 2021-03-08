▲ Audi Q8 旗艦跑旅單一車型 392 萬起正式上市

台灣奧迪針對 Audi Q8 車系率先引進 55 TFSI quattro S line 單一車型，建議售價為 392 萬元，攜手高性能版 Audi RS Q8 搶攻國內豪華休旅級距。
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全新Audi Q8 正式加入產品陣列
全新 Audi Q8 即日起正式在台上市，在車系編成方面，台灣奧迪率先導入 55 TFSI quattro S line 單一車型，建議售價自 392 萬元起。外觀設計上，Q8 承襲新世代四環休旅家族設計語彙，車頭前方採用寬扁的單體式八角型水箱護罩，從引擎蓋向後延伸的鈑件折線與車身兩側腰線和肌理線條相呼應。全新 Audi Q8 的車身尺碼為長 4,986 x 寬1,995 x 高1,705 mm，底盤軸距達到 2,995 mm。
在動力效能方面，台灣奧迪導入國內市場的 Audi Q8 55 TFSI quattro Sline 車型，採單一動力搭載 3.0 升 V6 汽油渦輪增壓引擎，在先進的 48V 輕型複合動力系統加持下，不僅可減少引擎耗能，更創造出高效動能輸出與優異的燃油經濟性，可輸出 340 hp 最大馬力和 500 Nm 最大扭力，搭配 tiptronic 八速手自排順暢的動力傳輸反應，以及標配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。
全新 Audi Q8 散發出奢華質感的科技化座艙，除了以直覺化操作介面和觸控屏幕為主的設計架構之外，也將多項高科技與豪華配備納入標配清單中，如 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組、全新 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統等均完整齊備。此外，全新 Audi Q8 高規格的主動安全科技更為車內成員提供全方位的安全防護，標配的主動安全科技配備包括 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統、車道變換輔助系統附盲點警示、離車安全警示系統、360 度 3D環景顯示、自動停車輔助系統 plus 、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統。